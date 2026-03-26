Die Anschuldigungen von Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren prominenten Ex-Mann Christian Ulmen haben eine intensive Debatte ausgelöst. Viele Frauen (und Männer) solidarisieren sich mit ihr, am Donnerstag wurde am Rathaus für härtere Gesetze gegen digitale Gewalt demonstriert. Kurz zuvor hatte es aber auch Morddrohungen gegen Fernandes gegeben. Katharina Fegebank (Grüne) unterstützt Fernandes explizit. Im Interview erklärt Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, warum der Fall sie so schockiert hat, spricht über eigene Erfahrungen mit misogyner Gewalt und erklärt, was sich rechtlich ändern muss.





