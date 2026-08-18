Katharina Fegebank ist seit Mai 2025 Hamburgs Umweltsenatorin. In einem Interview spricht sie über die Klimaziele Hamburgs, die laut ihr nicht mehr erreichbar seien. picture alliance/dpa | Georg Wendt

Die Klimaziele der Stadt Hamburg wurden zuletzt bei einem Bürgerentscheid im Herbst 2025 festgelegt. Mehr als 300.000 Menschen stimmten dafür, dass Hamburg seine Klimaziele fünf Jahre früher, also bereits 2040, erreicht. Dazu gehört auch eine jährliche Obergrenze für den CO₂-Ausstoß, die verschiedene Bereiche wie Verkehr, private Haushalte, Gewerbe und Industrie betrifft.

In einem Interview spricht Umweltsenatorin Katharina Fegebank über eben diese Ziele. „So wie die Weichen im Bund gerade gestellt werden, sind die Ziele Stand jetzt nicht erreichbar“, sagt sie dem „Abendblatt“. Die Politik würde die Klimaziele gerade aufgeben, und das sei „fatal – aber nicht nur für das Klima, sondern vor allem für die Menschen“. Auf die Bürgerinnen und Bürger würden laut Fegebank steigende Kosten sowie zunehmende Extremereignisse wie die Hitzewellen in diesem Sommer zukommen.

Hamburg mache bereits viel für das Klima, sagt die Umweltsenatorin. Trotz knapper Kassen habe die Stadt zum Beispiel die Mittel für die Begrünung Hamburgs um rund vier Prozent erhöht. „Das ist ein großer Erfolg.“ Gleichzeitig stoßen die Städte und Kommunen in Deutschland finanziell an ihre Grenzen. „Wir müssen Klimaschutz und Klimaanpassung als Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz schreiben“, lautet deshalb Fegebanks Forderung.

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Linke kritisiert Fegebank: „Die Ideenlosigkeit der Umweltbehörde ist einfach erschütternd“

Der umweltpolitische Sprecher der Linksfraktion, Stephan Jersch, sieht Fegebanks Aussagen als „alarmierendes Eingeständnis“. Mit ihrer Aussage, dass die Ziele nicht mehr zu erreichen seien, sende sie ein „katastrophales Signal“ an die Bürgerinnen und Bürger. Damit kapituliere Fegebank bereits jetzt vor den Herausforderungen.

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„Die Ideenlosigkeit der Umweltbehörde ist einfach erschütternd“, sagt Jersch. Hamburg schöpfe seine Handlungsmöglichkeiten noch nicht aus und könne unter anderem im öffentlichen Nahverkehr oder beim Schutz von Grünflächen Maßnahmen ergreifen. Die von Fegebank kritisierte unzureichende Finanzierung durch den Bund sei laut Jersch eine Ausrede.

Katharina Fegebank ist seit Mai 2025 Hamburgs Umweltsenatorin. Sie ist unter anderem für Klimaschutz, den Ausbau erneuerbarer Energien, Naturschutz und Landwirtschaft in der Hansestadt zuständig. (pli)