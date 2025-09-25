Katharina Fegebank (Grüne) schreibt in einem Gastbeitrag, warum sie die Bundeswehr-Übung in Hamburg richtig findet: „Drei Tage lang übt die Bundeswehr mit rund 500 Soldatinnen und Soldaten in Hamburg. Für uns alle ist dies sehr sichtbar – vielleicht so präsent, wie die Bundeswehr seit der Flutkatastrophe 1962 in Hamburg nicht mehr war. Mir ist klar, dass dies bei vielen Menschen in unserer Stadt auch Ängste verursacht, Soldaten sind für uns zu einem ungewohnten Anblick geworden. Der Frieden – zumindest in Deutschland – ist für uns in den vergangenen 80 Jahren zu einer dauerhaften Gewissheit geworden.“