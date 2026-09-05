Der Nachlass des Komikers Heinz Erhardt hat nun eine feste Heimat – und wird ausgestellt.

Der Nachlass des Komikers Heinz Erhardt zieht 47 Jahre nach dessen Tod in das Haus der Geschichte nach Bonn um. Das berichtet der „Spiegel“. Zu den Objekten gehören demnach Briefe an seine Frau, Fotos sowie seine Schreibmaschine, die dem Museum künftig als Dauerleihgabe zur Verfügung steht.

Dem Bericht zufolge lagerten die Gegenstände bisher im Keller eines Hauses in Hamburg, in dem noch heute eine Tochter Erhardts lebt. Die Überführung nach Bonn werde möglich, nachdem die Erben einen jahrelangen Streit beigelegt hätten.

Heinz Erhardts Nachlass geht an Haus der Geschichte in Bonn

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Das Herzstück des Nachlasses bilden 19 Tagebücher, die der Humorist seit den 1940er-Jahren füllte.

Die Objekte sollen nun digitalisiert und katalogisiert werden, um sie voraussichtlich 2029 - zum 50. Todesjahr und 120. Geburtstag Erhardts - der Öffentlichkeit zu präsentieren. Der Komiker, Musiker, Komponist, Schauspieler und Dichter wurde 1909 in Riga (Lettland) geboren und starb 1979 in Hamburg. (dpa)