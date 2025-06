Fast 30 Grad: An zwei Tagen wird es jetzt richtig heiß in Hamburg

Der Sommer kehrt zurück: Nach tagelangem Regenwetter dürfen sich Hamburger pünktlich zum Wochenende auf Sonne und Wärme freuen – und das in vollen Zügen. Beste Voraussetzungen also für einen Ausflug an den Elbstrand – Badehose und Handtuch nicht vergessen!

Schon am Donnerstag darf sich Hamburg über einen Vorgeschmack der anstehenden Sommertage freuen. Es werden bis zu 24 Grad – Perfektes Wetter für einen Feierabend im Freien. Dazu bleibt es hauptsächlich sonnig und windstill. Am Freitag dann die erste Hitzewelle: Es werden bis zu 27 Grad angekündigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hitzewelle kommt nach Hamburg: Diese Freibäder öffnen noch diese Woche

Am Samstag dann der Wetter-Wucher: Trotz ein paar Wolken am Himmel kratzen die Temperaturen an den 30 Grad! Es bleibt Badespaß-passend weiterhin trocken – auch an der Ostsee werden es bis zu 22 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es allerdings wieder kühler und es können Schauer und Gewitter auftreten. Bis dahin aber heißt es: Sonne genießen – der Sommer ist da! (mm)