Bei der Hamburger Staatsanwaltschaft sammeln sich die offenen Verfahren. Ein Grund dafür ist unter anderem die e-Akte.

Die Hamburger Justiz ist überlastet: Knapp 100.000 offene Ermittlungsverfahren liegen aktuell bei der Hamburger Staatsanwaltschaft – und damit fast doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. Nun schlägt der Richterverein Alarm.

Die Zahl der offenen Ermittlungsverfahren bei der Hamburger Staatsanwaltschaft steigt stetig: von 39.088 (2023) über 56.957 (Juni 2025 ) auf 77.757 (Stand 2026). „Unter Berücksichtigung von 21.179 nicht eingetragenen Neueingängen sind also zum 30.06.2026 in der Gesamtbetrachtung 98.754 Ermittlungsverfahren offen oder noch gar nicht eingetragen“, so der Hamburger Richterverein in einer Mitteilung.

Der Senat führe die Steigerung der offenen Verfahren auf den Eingang von knapp 20.000 neuen Verfahren im Juni 2026 und auf die e‑Akte zurück, heißt es in der Mitteilung. Denn das Arbeiten mit der e‑Akte bringt derzeit eher eine Verlangsamung des Arbeitsprozesses als eine Beschleunigung mit sich. Das bestätigt auch der Richterverein: „Anstatt eines Federstrichs bedarf es an vielen Stellen mehrfacher Klicks und Bestätigungen, Zwischenspeicherungen und Importen in die e‑Akte.“

Anzeige

Unbesetzte Stellen und Langzeitkranke ein Problem

Gleichzeitig übt der Richterverein scharfe Kritik am Senat und nennt, neben dem kontinuierlichen Eingang neuer Verfahren, weitere Gründe für den Bearbeitungsverzug: unbesetzte Stellen, eine hohe Fehlzeitenquote und einen hohen Stand von langzeiterkrankten Mitarbeitern im Servicebereich der Staatsanwaltschaft.

Anzeige

„Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht von ihrem Rechtsstaat, dass Ermittlungsverfahren zügig durchgeführt und abgeschlossen werden, damit gegen hinreichend tatverdächtige Beschuldigte zeitnah Anklage erhoben werden kann“, so der Richterverband. (kla)