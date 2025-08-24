Montanablack und Rapper Ssio sorgen für Chaos auf dem Dom

Wo Internetstar Montanablack aus Buxtehude auftaucht, ist das Chaos nicht weit: Am Sonntagnachmittag besuchte der prominente Streamer gemeinsam mit Rapper Ssio den letzten Tag des Hamburger Doms. Im Schlepptau: Hunderte Jugendliche.

Begleitet von mehreren Sicherheitsleuten probierten die beiden Promis Klassiker wie Dosenwerfen und Schießen mit dem Luftgewehr aus. An nahezu jeder Bude legten sie einen Stopp ein – gefolgt von Hunderten meist jugendlichen Fans, die ihrem Idol über den Rummelplatz folgten.

Eine kurze Verschnaufpause gönnte sich das Duo auf der Wasserbahn. Montanablack schien die ausgelassene Stimmung auf dem Dom sichtlich zu genießen.

Mehr als 30.000 Zuschauer verfolgen das Spektakel auf Twitch. Unangenehm: Die Security von MontanaBlack behindert Pressevertreter bei ihrer Arbeit und versucht, Aufnahmen zu verhindern.

In einer ersten Fassung des Artikels hieß es, Montanablack und Ssio hätten gemeinsam einen Joint auf dem Dom geraucht. Das hat sich nicht bestätigt, die Passage wurde deswegen gestrichen.