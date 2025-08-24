mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Männer in einem bunten Karussell

Streamer Montanablack (l.) und Rapper Ssio auf dem Hamburger Dom Foto: André Lenthe

  • St. Pauli

Montanablack und Rapper Ssio sorgen für Chaos auf dem Dom

kommentar icon
arrow down

Wo Internetstar Montanablack aus Buxtehude auftaucht, ist das Chaos nicht weit: Am Sonntagnachmittag besuchte der prominente Streamer gemeinsam mit Rapper Ssio den letzten Tag des Hamburger Doms. Im Schlepptau: Hunderte Jugendliche.

Begleitet von mehreren Sicherheitsleuten probierten die beiden Promis Klassiker wie Dosenwerfen und Schießen mit dem Luftgewehr aus. An nahezu jeder Bude legten sie einen Stopp ein – gefolgt von Hunderten meist jugendlichen Fans, die ihrem Idol über den Rummelplatz folgten.

Eine kurze Verschnaufpause gönnte sich das Duo auf der Wasserbahn. Montanablack schien die ausgelassene Stimmung auf dem Dom sichtlich zu genießen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bekannter YouTuber fliegt aus Hamburger S-Bahn – während er streamt

Mehr als 30.000 Zuschauer verfolgen das Spektakel auf Twitch. Unangenehm: Die Security von MontanaBlack behindert Pressevertreter bei ihrer Arbeit und versucht, Aufnahmen zu verhindern.

In einer ersten Fassung des Artikels hieß es, Montanablack und Ssio hätten gemeinsam einen Joint auf dem Dom geraucht. Das hat sich nicht bestätigt, die Passage wurde deswegen gestrichen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test