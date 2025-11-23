Großeinsatz nach Familienstreit: Polizei in Bedrängnis – ein Beamter verletzt

Was als Familienstreit begann, endete in einem Großeinsatz: Am Samstagvormittag rückten gegen 11.30 Uhr mehrere Streifenwagen am Schwentnerring in Wilhelmsburg an. Der Hintergrund: eine körperliche Auseinandersetzung unter Familienmitgliedern.

Ein Mann soll laut einem Anrufer seine Ehefrau in einem Auto angegriffen haben, so die Polizei. Daraufhin seien mehrere Streifenwagen zu dem möglichen Tatort gefahren, um den Sachverhalt zu überprüfen und das betreffende Fahrzeug sicherzustellen.

Der Besitzer des Autos wollte den Wagen jedoch nicht herausgeben und versuchte zu fliehen. Daraufhin seien zahlreiche Verwandte hinzugekommen und hätten versucht, die Ermittlungen zu behindern.

Mehrere Bewohner solidarisieren sich gegen Polizei

Sie solidarisierten sich gegen die Beamten – obwohl sie kurz zuvor noch miteinander gestritten hatten, berichtet ein Sprecher der Polizei Hamburg. Wie viele Menschen sich genau zusammentaten, ist unklar. Die Beamten mussten Verstärkung anfordern.

Eine Person hatte bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen erlitten. Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei mit zur Wache genommen. Laut Polizei verhielt er sich „sperrig“: Bei der Festnahme verletzte er einen Beamten leicht im Gesicht – seinen Dienst setzte dieser trotzdem fort.

Als weitere Beamte eintrafen, beruhigte sich die Lage rasch. Hinweise auf Widerstand oder eine größere Zusammenrottung gab es nicht. Die Polizei wertet den Vorfall als Fall häuslicher Gewalt innerhalb einer Familie und nahm das Fahrzeug für weitere Ermittlungen mit. (mp)