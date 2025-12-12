Familiengottesdienst an Heiligabend 2025 in Hamburg – Die Angebote in der Übersicht
Die Augen glänzen und die Aufregung ist riesig: Heiligabend 2025 steht vor der Tür. Schon am frühen Morgen würden wohl alle Kinder am liebsten zur Bescherung übergehen. Wenn da nicht der Kirchenbesuch wäre! Zum Glück für Kinder und Eltern gibt es seit vielen Jahren Familiengottesdienste an Heiligabend – auch in Hamburg.
So kann die Familie früher in die Kirche und der Aufregung entsprechend zeitiger ein Ende bereitet werden. Die MOPO hat schon mal für alle Hamburger Eltern und Kinder recherchiert und die evangelischen Kindergottesdienste und Krippenspiele an Heiligabend 2025 herausgesucht, die in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr beginnen.
Und auch die katholischen Familien dürfen sich freuen: Die Termine für katholische Familiengottesdienste folgen zeitnah.
Im Folgenden finden Sie die Familiengottesdienste an Heiligabend 2025 in Hamburg, unterteilt nach Bezirken:
HAMBURG-MITTE
Hauptkirche St. Michaelis (Neustadt)
- 12:00 – Mittagsandacht
- 14:00 – Christvesper für Kinder / Krippenspiel
Hauptkirche St. Katharinen (Altstadt)
- 12:00 – Katharinakunterbunt: Weihnachtsspecial – Das kunterbunte Mitmach-Krippenspiel
Hauptkirche St. Petri (Altstadt)
- 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Hauptkirche St. Jacobi (Altstadt)
- 15:00 – Christvesper
St. Pauli Kirche
- 15:00 – Kindergottesdienst mit Krippenspiel
Wichernkirche Hamm
- 15:00 – Christvesper mit Mitmach-Krippenspiel
Emmaus-Kirche Wilhelmsburg
- 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Heilige Dreieinigkeitskirche (St. Georgskirche) Altstadt
- 14:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel zum Mitmachen
Philippuskirche Horn
- 14:00 – Gottesdienst mit kleinem Krippenspiel
Kirchengemeinde St. Nikolai Finkenwerder
- 15:00 – Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel
Jubilate-Kirche Billstedt
- 15:00 – Krippenspiel
ALTONA
Blankeneser Kirche am Markt
- 11:30 – Gottesdienst (Familiengottesdienst)
- 14:00 – Christvesper mit Krippenspiel (Familiengottesdienst)
Melanchthonkirche Groß Flottbek
- 13:30 – Familiengottesdienst an Heiligabend
- 15:00 – Gottesdienst mit den neuen Konfirmanden
Flottbeker Kirche Groß Flottbek
- 11:00 – Weihnachtsgottesdienst für Familien mit jüngeren Kindern
- 13.30 – Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel, gestaltet vom Kinderchor
- 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel und Kurrende
Johanneskirche Rissen
- 11:00 – Weihnachtsgottesdienst „Wir warten aufs Christkind“
- 12.30 – Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel
- 14.30 – Weihnachtsgottesdienst
- 14.30 – Weihnachtsgottesdienst im Stall (Birkenhof)
Martin-Luther-Kirche Sülldorf-Iserbrook
- 11:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel
- 15:00 – Gottesdienst
Nienstedtener Kirche Nienstedten
- 11:00 – Krippenspiel
- 14:00 – Familiengottesdienst mit Weihnachtssingspiel
Christuskirche Othmarschen
- 13:30 – Krippenspiel zum Mitmachen
- 15:00 – Krippenspiel mit dem Kinderchor
Kirchengemeinde St. Petri Altona
- 14:00 –Krippenspiel
Hauptkirchengemeinde St. Trinitatis Altona
- 14:30 – Mitmach-Krippenspiel
Paul-Gerhardt-Kirche Altona
- 14:30 – Weihnachtsgottesdienst mit Kinderkrippenspiel
Kirche der Stille Altona
- 15:00 – „Weihnachtsgeschichten und Musik zum Mitmachen“
Maria-Magdalena-Kirchengemeinde Osdorf
- 15:00 – Krippenspiel „Born to b…“
Lutherkirche Bahrenfeld
- 13:00 – Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel
- 14:30 – Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel
- 15:00 – Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel im Luthergarten
Ansgarkirche Ottensen
- 15:00 – Mitmach-Krippenspiel
Kreuzkirche Ottensen
- 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel der Chorschule
St. Johannis – Kulturkirche Altona
- 14:00 –Krippenspielgottesdienst
Emmaus Kirchengemeinde Lurup
- 15:00 – Heiligabend „Interaktive Familien-Weihnacht“
Jerusalemkirche Sternschanze
- 15:00 – Gottesdienst an Heiligabend
EIMSBÜTTEL
Hauptkirche St. Nikolai (Harvestehude)
- 14:00 – Christvesper mit Krippenspiel
Christuskirche Eidelstedt
- 11:00 – Krabbeln an der Krippe in der Christuskirche
- 14:00 – Krippenspiel zum Mitmachen
Elisabethkirche Eidelstedt
- 14:30 – Krippenspiel
Kirche Stellingen
- 15:00 – Krippenspiel mit Konfirmanden
Kreuzkirche Stellingen
- 15:00 – Krippenspiel mit Kindern
St. Markus-Kirche Hoheluft
- 15:00 – Krippenspiel in den Straßen von Hoheluft (Heider Straße 1)
Adventskirche Schnelsen
- 14:00 – Krippenspiel
Christophorushaus Schnelsen
- 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Christ-König-Kirche Lokstedt
- 14:00 – Mitmach-Krippenspiel mit den Kinderchören, Ticketreservierung erforderlich
Petruskirche Lokstedt
- 15:00 –Krippenspiel, Ticketreservierung erforderlich
Kirche am Markt Niendorf
- 13:30 – Heiligabend-Familiengottesdienst
- 15:00 – Heiligabend-Gottesdienst
Verheißungskirche Niendorf
- 14:00 – Gottesdienst am Heiligabend
Immanuel-Haus der ev.-luth. Kirchengemeinde Niendorf
- 14:00 – Gottesdienst an Heiligabend
Jerusalem-Gemeinde zu Hamburg Eimsbüttel
- 15:00 – Gottesdienst
HAMBURG-NORD
Kirche St. Marien Fuhlsbüttel
- 11:00 – Der kleine Weihnachtsgottesdienst
- 15:00 – Krippenspiel
Kirche St. Gertrud Uhlenhorst
- 12:30 – Kindergottesdienst
- 14.30 – Krippenspiel des Kinderchores St. Gertrud
St.-Jürgen-Kirche Langenhorn
- 14:00 – Krippenspiel
Kirchengemeinde Ansgar Langenhorn
- 15:00 – Krippenspiel
Kirchengemeinde St. Gabriel Barmbek
- 14:00 – Krippenspiel
Matthäuskirche Winterhude
- 14:30 – Krippenspiel
Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde Winterhude
- 14:30 – „Endlich mal was los in Bethlehem“
Heilandskirche Winterhude
- 15:00 – Heiligabendteuer
Auferstehungskirche Barmbek
- 15:00 – Gottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel
Martin-Luther-King-Kirche Steilshoop
- 14:30 – Familiengottesdienst
Martin-Luther-Kirche Alsterdorf
- 15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Singschule Alsterdorf
Maria-Magdalenen Kirche Ohlsdorf
- 14:00 – Gottesdienst
St. Martinus Eppendorf
- 15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
St. Anschar Eppendorf
- 15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
St. Johannis Eppendorf
- 11:30 – Familiengottesdienst
- 14:30 – Christvesper mit Krippenspiel
WANDSBEK
Kreuzkirche Wandsbek
- 14:15 – Weihnachtliches Beisammensein im Gemeindehaus
- 15:00 – Mitmach-Krippenspiel
Erlöserkirche Farmsen
- 14:30 – Familiengottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel
St. Stephan-Kirche Wandsbek
- 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Oldenfelde
- 15:00 – Krippenspiel mit Michel aus Lönneberga
Friedenskirche Berne
- 15:00 – Familiengottesdienst
Alt-Rahlstedter Kirche
- 10:00 – Krabbelgottesdienst
- 13:30 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
- 15:00 – Familiengottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel
Martinskirche Rahlstedt
- 14:00 – Familiengottesdienst mit Weihnachtssingspiel
Trinitatiskirche Hohenhorst Rahlstedt
- 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Dankeskirche Rahlstedt-Ost
- 15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Matthias-Claudius-Kirche Rahlstedt
- 15:00 – Christvesper
Rogate-Kirche Meiendorf
- 11:00 – Kuscheltierandacht
Osterkirche Bramfeld
- 14:30 – Heiligabend auf der Wiese hinter der Osterkirche
- 15:00 – Gottesdienst
Simeonkirche Bramfeld
- 12:00 – Familiengottesdienst
- 14:00 – Gottesdienst
Evangelische Kirche Bergstedt
- 14:00 –Krippenspiel in Bergstedt
- 15:00 –Krippenspiel in Bergstedt
Jubilatekirche Lemsahl
- 14:00 – Krippenspiel in Lemsahl-Mellingstedt
Kirchengemeinde Oberalster-Bergstedt
- 14:00 –Krippenspiel im Rathausgarten am U-Bahnhof Ohlstedt
Christuskirche Wandsbek-Markt
- 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel für Familien
Friedenskirche Jenfeld
- 15:00 – Weihnachtlicher Gottesdienst für Groß und Klein
Der Gute Hirte Jenfeld
- 15:00 – Familiengottesdienst
Vicelinkirche Sasel
- 13:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel
- 14:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel
- 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel
Kirche am Rockenhof Volksdorf
- 14:00 – Familienchristvesper
St. Gabriel Volksdorf
- 15:00 – Familienchristvesper
Marktkirche Poppenbüttel
- 14:00 – Krippenspiel
- 15:00 – Krippenspiel
Philemon-Kirche Poppenbüttel
- 14:00 – Krippenspiel
Christophorus-Gemeinde Hummelsbüttel
- 14:00 – Krippenspielgottesdienst
- 15:00 – Krippenspielgottesdienst
Friedenskirche Eilbek
- 14:00 – Familien-Christvesper
Versöhnungskirche Eilbek
- 15:00 – Christvesper
BERGEDORF
Gnadenkirche Bergedorf
- 11:00 – Krabbelgottesdienst mit der Weihnachtsgeschichte
Kirchengemeinde St. Michael Bergedorf
- 14:30 – Familiengottesdienst
Erlöserkirche Lohbrügge
- 15:00 – Krippenspiel
St. Petri und Pauli Bergedorf
- 14:00 – Familiengottesdienst
- 15:00 – Christvesper
HARBURG
Lutherkirche Eißendorf
- 10:00 – Kuscheltierandacht am Heiligen Abend
- 15:00 – Christvesper
Michaeliskirche Neugraben
- 13:30 – Krippenspielgottesdienst zu Heiligabend
- 15:00 – Krippenspielgottesdienst zu Heiligabend
Apostelkirche Harburg
- 14:00 – Krippenspiel
Auferstehungskirche Marmstorf
- 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
Cornelius-Kirchengemeinde Fischbek
- 14:30 – Christvesper für Groß und Klein
St. Pauluskirche Heimfeld
- 15:00 – Gottesdienst für Familien mit Krippenspiel
Thomaskirche Süderelbe
- 14:30 – Gottesdienst
St. Pankratius Neuenfelde
- 14:30 – Krippenspiel
