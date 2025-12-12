mopo plus logo
Auch im Michel wird ein Familiengottesdienst angeboten

Auch im Michel gibt es mit der Christvesper für Kinder einen Familiengottesdienst zu früher Stunde. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Familiengottesdienst an Heiligabend 2025 in Hamburg – Die Angebote in der Übersicht

Die Augen glänzen und die Aufregung ist riesig: Heiligabend 2025 steht vor der Tür. Schon am frühen Morgen würden wohl alle Kinder am liebsten zur Bescherung übergehen. Wenn da nicht der Kirchenbesuch wäre! Zum Glück für Kinder und Eltern gibt es seit vielen Jahren Familiengottesdienste an Heiligabend – auch in Hamburg.

So kann die Familie früher in die Kirche und der Aufregung entsprechend zeitiger ein Ende bereitet werden. Die MOPO hat schon mal für alle Hamburger Eltern und Kinder recherchiert und die evangelischen Kindergottesdienste und Krippenspiele an Heiligabend 2025 herausgesucht, die in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr beginnen.

Und auch die katholischen Familien dürfen sich freuen: Die Termine für katholische Familiengottesdienste folgen zeitnah.

Im Folgenden finden Sie die Familiengottesdienste an Heiligabend 2025 in Hamburg, unterteilt nach Bezirken:

HAMBURG-MITTE

Hauptkirche St. Michaelis (Neustadt)

  • 12:00 – Mittagsandacht
  • 14:00 – Christvesper für Kinder / Krippenspiel

Hauptkirche St. Katharinen (Altstadt)

  • 12:00 – Katharinakunterbunt: Weihnachtsspecial – Das kunterbunte Mitmach-Krippenspiel

Hauptkirche St. Petri (Altstadt)

  • 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Hauptkirche St. Jacobi (Altstadt)

  • 15:00 – Christvesper

St. Pauli Kirche

  • 15:00 – Kindergottesdienst mit Krippenspiel

Wichernkirche Hamm

  • 15:00 – Christvesper mit Mitmach-Krippenspiel

Emmaus-Kirche Wilhelmsburg

  • 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Heilige Dreieinigkeitskirche (St. Georgskirche) Altstadt

  • 14:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel zum Mitmachen

Philippuskirche Horn

  • 14:00 – Gottesdienst mit kleinem Krippenspiel

Kirchengemeinde St. Nikolai Finkenwerder

  • 15:00 – Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel

Jubilate-Kirche Billstedt

  • 15:00 – Krippenspiel

ALTONA

Blankeneser Kirche am Markt

  • 11:30 – Gottesdienst (Familiengottesdienst)
  • 14:00 – Christvesper mit Krippenspiel (Familiengottesdienst)

Melanchthonkirche Groß Flottbek

  • 13:30 – Familiengottesdienst an Heiligabend
  • 15:00 – Gottesdienst mit den neuen Konfirmanden

Flottbeker Kirche Groß Flottbek

  • 11:00 – Weihnachtsgottesdienst für Familien mit jüngeren Kindern
  • 13.30 – Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel, gestaltet vom Kinderchor
  • 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel und Kurrende

Johanneskirche Rissen

  • 11:00 – Weihnachtsgottesdienst „Wir warten aufs Christkind“
  • 12.30 – Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel
  • 14.30 – Weihnachtsgottesdienst
  • 14.30 – Weihnachtsgottesdienst im Stall (Birkenhof)

Martin-Luther-Kirche Sülldorf-Iserbrook

  • 11:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel
  • 15:00 – Gottesdienst

Nienstedtener Kirche Nienstedten

  • 11:00 – Krippenspiel
  • 14:00 – Familiengottesdienst mit Weihnachtssingspiel

Christuskirche Othmarschen

  • 13:30 – Krippenspiel zum Mitmachen
  • 15:00 – Krippenspiel mit dem Kinderchor

Kirchengemeinde St. Petri Altona

  • 14:00 –Krippenspiel

Hauptkirchengemeinde St. Trinitatis Altona

  • 14:30 – Mitmach-Krippenspiel

Paul-Gerhardt-Kirche Altona

  • 14:30 – Weihnachtsgottesdienst mit Kinderkrippenspiel

Kirche der Stille Altona

  • 15:00 – „Weihnachtsgeschichten und Musik zum Mitmachen“

Maria-Magdalena-Kirchengemeinde Osdorf

  • 15:00 – Krippenspiel „Born to b…“

Lutherkirche Bahrenfeld

  • 13:00 – Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel
  • 14:30 – Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel
  • 15:00 – Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel im Luthergarten

Ansgarkirche Ottensen

  • 15:00 – Mitmach-Krippenspiel

Kreuzkirche Ottensen

  • 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel der Chorschule

St. Johannis – Kulturkirche Altona

  • 14:00 –Krippenspielgottesdienst

Emmaus Kirchengemeinde Lurup

  • 15:00 – Heiligabend „Interaktive Familien-Weihnacht“

Jerusalemkirche Sternschanze

  • 15:00 – Gottesdienst an Heiligabend

EIMSBÜTTEL

Hauptkirche St. Nikolai (Harvestehude)

  • 14:00 – Christvesper mit Krippenspiel

Christuskirche Eidelstedt

  • 11:00 – Krabbeln an der Krippe in der Christuskirche
  • 14:00 – Krippenspiel zum Mitmachen

Elisabethkirche Eidelstedt

  • 14:30 – Krippenspiel

Kirche Stellingen

  • 15:00 – Krippenspiel mit Konfirmanden

Kreuzkirche Stellingen

  • 15:00 – Krippenspiel mit Kindern

St. Markus-Kirche Hoheluft

  • 15:00 – Krippenspiel in den Straßen von Hoheluft (Heider Straße 1)

Adventskirche Schnelsen

  • 14:00 – Krippenspiel

Christophorushaus Schnelsen

  • 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Christ-König-Kirche Lokstedt

  • 14:00 – Mitmach-Krippenspiel mit den Kinderchören, Ticketreservierung erforderlich

Petruskirche Lokstedt

  • 15:00 –Krippenspiel, Ticketreservierung erforderlich

Kirche am Markt Niendorf

  • 13:30 – Heiligabend-Familiengottesdienst
  • 15:00 – Heiligabend-Gottesdienst

Verheißungskirche Niendorf

  • 14:00 – Gottesdienst am Heiligabend

Immanuel-Haus der ev.-luth. Kirchengemeinde Niendorf

  • 14:00 – Gottesdienst an Heiligabend

Jerusalem-Gemeinde zu Hamburg Eimsbüttel

  • 15:00 – Gottesdienst

HAMBURG-NORD

Kirche St. Marien Fuhlsbüttel

  • 11:00 – Der kleine Weihnachtsgottesdienst
  • 15:00 – Krippenspiel

Kirche St. Gertrud Uhlenhorst

  • 12:30 – Kindergottesdienst
  • 14.30 – Krippenspiel des Kinderchores St. Gertrud

St.-Jürgen-Kirche Langenhorn

  • 14:00 – Krippenspiel

Kirchengemeinde Ansgar Langenhorn

  • 15:00 – Krippenspiel

Kirchengemeinde St. Gabriel Barmbek

  • 14:00 – Krippenspiel

Matthäuskirche Winterhude

  • 14:30 – Krippenspiel

Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde Winterhude

  • 14:30 – „Endlich mal was los in Bethlehem“

Heilandskirche Winterhude

  • 15:00 – Heiligabendteuer

Auferstehungskirche Barmbek

  • 15:00 – Gottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel

Martin-Luther-King-Kirche Steilshoop

  • 14:30 – Familiengottesdienst

Martin-Luther-Kirche Alsterdorf

  • 15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Singschule Alsterdorf

Maria-Magdalenen Kirche Ohlsdorf

  • 14:00 – Gottesdienst

St. Martinus Eppendorf

  • 15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

St. Anschar Eppendorf

  • 15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

St. Johannis Eppendorf

  • 11:30 – Familiengottesdienst
  • 14:30 – Christvesper mit Krippenspiel

WANDSBEK

Kreuzkirche Wandsbek

  • 14:15 – Weihnachtliches Beisammensein im Gemeindehaus
  • 15:00 – Mitmach-Krippenspiel

Erlöserkirche Farmsen

  • 14:30 – Familiengottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel

St. Stephan-Kirche Wandsbek

  • 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Oldenfelde

  • 15:00 – Krippenspiel mit Michel aus Lönneberga

Friedenskirche Berne

  • 15:00 – Familiengottesdienst

Alt-Rahlstedter Kirche

  • 10:00 – Krabbelgottesdienst
  • 13:30 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel
  • 15:00 – Familiengottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel

Martinskirche Rahlstedt

  • 14:00 – Familiengottesdienst mit Weihnachtssingspiel

Trinitatiskirche Hohenhorst Rahlstedt

  • 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Dankeskirche Rahlstedt-Ost

  • 15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Matthias-Claudius-Kirche Rahlstedt

  • 15:00 – Christvesper

Rogate-Kirche Meiendorf

  • 11:00 – Kuscheltierandacht

Osterkirche Bramfeld

  • 14:30 – Heiligabend auf der Wiese hinter der Osterkirche
  • 15:00 – Gottesdienst

Simeonkirche Bramfeld

  • 12:00 – Familiengottesdienst
  • 14:00 – Gottesdienst

Evangelische Kirche Bergstedt

  • 14:00 –Krippenspiel in Bergstedt
  • 15:00 –Krippenspiel in Bergstedt

Jubilatekirche Lemsahl

  • 14:00 – Krippenspiel in Lemsahl-Mellingstedt

Kirchengemeinde Oberalster-Bergstedt

  • 14:00 –Krippenspiel im Rathausgarten am U-Bahnhof Ohlstedt

Christuskirche Wandsbek-Markt

  • 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel für Familien

Friedenskirche Jenfeld

  • 15:00 – Weihnachtlicher Gottesdienst für Groß und Klein

Der Gute Hirte Jenfeld

  • 15:00 – Familiengottesdienst

Vicelinkirche Sasel

  • 13:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel
  • 14:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel
  • 15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel

Kirche am Rockenhof Volksdorf

  • 14:00 – Familienchristvesper

St. Gabriel Volksdorf

  • 15:00 – Familienchristvesper

Marktkirche Poppenbüttel

  • 14:00 – Krippenspiel
  • 15:00 – Krippenspiel

Philemon-Kirche Poppenbüttel

  • 14:00 – Krippenspiel

Christophorus-Gemeinde Hummelsbüttel

  • 14:00 – Krippenspielgottesdienst
  • 15:00 – Krippenspielgottesdienst

Friedenskirche Eilbek

  • 14:00 – Familien-Christvesper

Versöhnungskirche Eilbek

  • 15:00 – Christvesper

BERGEDORF

Gnadenkirche Bergedorf

  • 11:00 – Krabbelgottesdienst mit der Weihnachtsgeschichte

Kirchengemeinde St. Michael Bergedorf

  • 14:30 – Familiengottesdienst

Erlöserkirche Lohbrügge

  • 15:00 – Krippenspiel

St. Petri und Pauli Bergedorf

  • 14:00 – Familiengottesdienst
  • 15:00 – Christvesper

HARBURG

Lutherkirche Eißendorf

  • 10:00 – Kuscheltierandacht am Heiligen Abend
  • 15:00 – Christvesper

Michaeliskirche Neugraben

  • 13:30 – Krippenspielgottesdienst zu Heiligabend
  • 15:00 – Krippenspielgottesdienst zu Heiligabend

Apostelkirche Harburg

  • 14:00 – Krippenspiel

Auferstehungskirche Marmstorf

  • 14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Cornelius-Kirchengemeinde Fischbek

  • 14:30 – Christvesper für Groß und Klein

St. Pauluskirche Heimfeld

  • 15:00 – Gottesdienst für Familien mit Krippenspiel

Thomaskirche Süderelbe

  • 14:30 – Gottesdienst

St. Pankratius Neuenfelde

  • 14:30 – Krippenspiel

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

