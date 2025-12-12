Familiengottesdienst an Heiligabend 2025 in Hamburg – Die Angebote in der Übersicht

Die Augen glänzen und die Aufregung ist riesig: Heiligabend 2025 steht vor der Tür. Schon am frühen Morgen würden wohl alle Kinder am liebsten zur Bescherung übergehen. Wenn da nicht der Kirchenbesuch wäre! Zum Glück für Kinder und Eltern gibt es seit vielen Jahren Familiengottesdienste an Heiligabend – auch in Hamburg.

So kann die Familie früher in die Kirche und der Aufregung entsprechend zeitiger ein Ende bereitet werden. Die MOPO hat schon mal für alle Hamburger Eltern und Kinder recherchiert und die evangelischen Kindergottesdienste und Krippenspiele an Heiligabend 2025 herausgesucht, die in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr beginnen.

Und auch die katholischen Familien dürfen sich freuen: Die Termine für katholische Familiengottesdienste folgen zeitnah.

Im Folgenden finden Sie die Familiengottesdienste an Heiligabend 2025 in Hamburg, unterteilt nach Bezirken:

HAMBURG-MITTE

Hauptkirche St. Michaelis (Neustadt)

12:00 – Mittagsandacht

Hauptkirche St. Katharinen (Altstadt)

12:00 – Katharinakunterbunt: Weihnachtsspecial – Das kunterbunte Mitmach-Krippenspiel

Hauptkirche St. Petri (Altstadt)

14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Hauptkirche St. Jacobi (Altstadt)

15:00 – Christvesper

St. Pauli Kirche

15:00 – Kindergottesdienst mit Krippenspiel

Wichernkirche Hamm

15:00 – Christvesper mit Mitmach-Krippenspiel

Emmaus-Kirche Wilhelmsburg

14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Heilige Dreieinigkeitskirche (St. Georgskirche) Altstadt

14:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel zum Mitmachen

Philippuskirche Horn

14:00 – Gottesdienst mit kleinem Krippenspiel

Kirchengemeinde St. Nikolai Finkenwerder

15:00 – Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel

Jubilate-Kirche Billstedt

15:00 – Krippenspiel

ALTONA

Blankeneser Kirche am Markt

11:30 – Gottesdienst (Familiengottesdienst)

Melanchthonkirche Groß Flottbek

13:30 – Familiengottesdienst an Heiligabend

Flottbeker Kirche Groß Flottbek

11:00 – Weihnachtsgottesdienst für Familien mit jüngeren Kindern

Johanneskirche Rissen

11:00 – Weihnachtsgottesdienst „Wir warten aufs Christkind“

Martin-Luther-Kirche Sülldorf-Iserbrook

11:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel

Nienstedtener Kirche Nienstedten

11:00 – Krippenspiel

Christuskirche Othmarschen

13:30 – Krippenspiel zum Mitmachen

Kirchengemeinde St. Petri Altona

14:00 –Krippenspiel

Hauptkirchengemeinde St. Trinitatis Altona

14:30 – Mitmach-Krippenspiel

Paul-Gerhardt-Kirche Altona

14:30 – Weihnachtsgottesdienst mit Kinderkrippenspiel

Kirche der Stille Altona

15:00 – „Weihnachtsgeschichten und Musik zum Mitmachen“

Maria-Magdalena-Kirchengemeinde Osdorf

15:00 – Krippenspiel „Born to b…“

Lutherkirche Bahrenfeld

13:00 – Heiligabendgottesdienst mit Krippenspiel

Ansgarkirche Ottensen

15:00 – Mitmach-Krippenspiel

Kreuzkirche Ottensen

15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel der Chorschule

St. Johannis – Kulturkirche Altona

14:00 –Krippenspielgottesdienst

Emmaus Kirchengemeinde Lurup

15:00 – Heiligabend „Interaktive Familien-Weihnacht“

Jerusalemkirche Sternschanze

15:00 – Gottesdienst an Heiligabend

EIMSBÜTTEL

Hauptkirche St. Nikolai (Harvestehude)

14:00 – Christvesper mit Krippenspiel

Christuskirche Eidelstedt

11:00 – Krabbeln an der Krippe in der Christuskirche

Elisabethkirche Eidelstedt

14:30 – Krippenspiel

Kirche Stellingen

15:00 – Krippenspiel mit Konfirmanden

Kreuzkirche Stellingen

15:00 – Krippenspiel mit Kindern

St. Markus-Kirche Hoheluft

15:00 – Krippenspiel in den Straßen von Hoheluft (Heider Straße 1)

Adventskirche Schnelsen

14:00 – Krippenspiel

Christophorushaus Schnelsen

14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Christ-König-Kirche Lokstedt

14:00 – Mitmach-Krippenspiel mit den Kinderchören, Ticketreservierung erforderlich

Petruskirche Lokstedt

15:00 –Krippenspiel, Ticketreservierung erforderlich

Kirche am Markt Niendorf

13:30 – Heiligabend-Familiengottesdienst

Verheißungskirche Niendorf

14:00 – Gottesdienst am Heiligabend

Immanuel-Haus der ev.-luth. Kirchengemeinde Niendorf

14:00 – Gottesdienst an Heiligabend

Jerusalem-Gemeinde zu Hamburg Eimsbüttel

15:00 – Gottesdienst

HAMBURG-NORD

Kirche St. Marien Fuhlsbüttel

11:00 – Der kleine Weihnachtsgottesdienst

Kirche St. Gertrud Uhlenhorst

12:30 – Kindergottesdienst

St.-Jürgen-Kirche Langenhorn

14:00 – Krippenspiel

Kirchengemeinde Ansgar Langenhorn

15:00 – Krippenspiel

Kirchengemeinde St. Gabriel Barmbek

14:00 – Krippenspiel

Matthäuskirche Winterhude

14:30 – Krippenspiel

Ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde Winterhude

14:30 – „Endlich mal was los in Bethlehem“

Heilandskirche Winterhude

15:00 – Heiligabendteuer

Auferstehungskirche Barmbek

15:00 – Gottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel

Martin-Luther-King-Kirche Steilshoop

14:30 – Familiengottesdienst

Martin-Luther-Kirche Alsterdorf

15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Singschule Alsterdorf

Maria-Magdalenen Kirche Ohlsdorf

14:00 – Gottesdienst

St. Martinus Eppendorf

15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

St. Anschar Eppendorf

15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

St. Johannis Eppendorf

11:30 – Familiengottesdienst

WANDSBEK

Kreuzkirche Wandsbek

14:15 – Weihnachtliches Beisammensein im Gemeindehaus

Erlöserkirche Farmsen

14:30 – Familiengottesdienst mit Mitmach-Krippenspiel

St. Stephan-Kirche Wandsbek

15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Oldenfelde

15:00 – Krippenspiel mit Michel aus Lönneberga

Friedenskirche Berne

15:00 – Familiengottesdienst

Alt-Rahlstedter Kirche

10:00 – Krabbelgottesdienst

Martinskirche Rahlstedt

14:00 – Familiengottesdienst mit Weihnachtssingspiel

Trinitatiskirche Hohenhorst Rahlstedt

14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Dankeskirche Rahlstedt-Ost

15:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Matthias-Claudius-Kirche Rahlstedt

15:00 – Christvesper

Rogate-Kirche Meiendorf

11:00 – Kuscheltierandacht

Osterkirche Bramfeld

14:30 – Heiligabend auf der Wiese hinter der Osterkirche

Simeonkirche Bramfeld

12:00 – Familiengottesdienst

Evangelische Kirche Bergstedt

14:00 –Krippenspiel in Bergstedt

Jubilatekirche Lemsahl

14:00 – Krippenspiel in Lemsahl-Mellingstedt

Kirchengemeinde Oberalster-Bergstedt

14:00 –Krippenspiel im Rathausgarten am U-Bahnhof Ohlstedt

Christuskirche Wandsbek-Markt

15:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel für Familien

Friedenskirche Jenfeld

15:00 – Weihnachtlicher Gottesdienst für Groß und Klein

Der Gute Hirte Jenfeld

15:00 – Familiengottesdienst

Vicelinkirche Sasel

13:00 – Gottesdienst mit Krippenspiel

Kirche am Rockenhof Volksdorf

14:00 – Familienchristvesper

St. Gabriel Volksdorf

15:00 – Familienchristvesper

Marktkirche Poppenbüttel

14:00 – Krippenspiel

Philemon-Kirche Poppenbüttel

14:00 – Krippenspiel

Christophorus-Gemeinde Hummelsbüttel

14:00 – Krippenspielgottesdienst

Friedenskirche Eilbek

14:00 – Familien-Christvesper

Versöhnungskirche Eilbek

15:00 – Christvesper

BERGEDORF

Gnadenkirche Bergedorf

11:00 – Krabbelgottesdienst mit der Weihnachtsgeschichte

Kirchengemeinde St. Michael Bergedorf

14:30 – Familiengottesdienst

Erlöserkirche Lohbrügge

15:00 – Krippenspiel

St. Petri und Pauli Bergedorf

14:00 – Familiengottesdienst

HARBURG

Lutherkirche Eißendorf

10:00 – Kuscheltierandacht am Heiligen Abend

Michaeliskirche Neugraben

13:30 – Krippenspielgottesdienst zu Heiligabend

Apostelkirche Harburg

14:00 – Krippenspiel

Auferstehungskirche Marmstorf

14:00 – Familiengottesdienst mit Krippenspiel

Cornelius-Kirchengemeinde Fischbek

14:30 – Christvesper für Groß und Klein

St. Pauluskirche Heimfeld

15:00 – Gottesdienst für Familien mit Krippenspiel

Thomaskirche Süderelbe

14:30 – Gottesdienst

St. Pankratius Neuenfelde