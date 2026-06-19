In und um Hamburg läuft die Erdbeersaison. Auf zahlreichen Feldern können Besucher Erdbeeren direkt vom Strauch ernten.

Ob zum Marmeladekochen, Backen oder einfach zum Naschen – Erdbeeren zählen zu den beliebtesten Früchten in Deutschland. Zwischen Mai und Juli können Erdbeerfans in und um Hamburg eigene Früchte pflücken: von Moorburg über Barsbüttel und Öjendorf bis nach Norderstedt, Quickborn oder sogar Richtung Bad Segeberg.

Eine beliebte Adresse für Erdbeerpflücker ist der „Erdbeerhof Rüpke” am Moorburger Elbdeich im Alten Land. Die Felder sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet – der letzte Einlass ist um 17.30 Uhr. Kurzfristig können die Felder jedoch schließen, damit die Früchte nachreifen können. Aktuell wachsen auf dem Hof der Familie Rüpke Sorten wie Daroyal, Dahli, Korona und Asia. Zum Pflücken können Besucher eigene Schalen mitbringen, vor Ort gibt es aber auch kostenlose Körbe.

Erdbeeren im Süden Hamburgs pflücken

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Bei der „Gärtnerei Sannmann” in Ochsenwerder liegt das Erdbeerfeld direkt auf dem Hof. Gepflückt wird hier Demeter-zertifiziertes, unbehandeltes Obst – speziell für die Selbsternte angebaut. Die Gärtnerei öffnet montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Gezahlt wird an einer Selbstkasse – entweder in bar und per PayPal. Ein Kilo Erdbeeren kostet hier 8 Euro. Besucher sollen zum Pflücken möglichst eigene Gefäße mitbringen.

Noch weiter südlich von Hamburg liegt in Tostedt der „Obsthof Busch”. Dort können Besucher auf dem Selbstpflückerfeld an der B75, Abfahrt Am Baggersee, seit dem 5. Juni wieder täglich von 9 bis 18 Uhr selbst pflücken – darunter Sorten wie Flair, Glorielle, Malling und Limalexia. Die Saison läuft voraussichtlich noch bis Ende August.

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In Barsbüttel und Börnsen ernten

In Barsbüttel im Osten Hamburgs läuft die Erdbeersaison schon seit Mitte Mai: Auf dem Selbstpflückfeld des „Bernekehof” in der Feldmark in Barsbüttel können Besucher noch bis etwa Ende Juli täglich zwischen 9 und 19 Uhr Erdbeeren pflücken – auch an Sonn- und Feiertagen. Das Feld ist auch bei Regen geöffnet.

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Ein Kilo Erdbeeren kostet vielerorts um die acht Euro. (Symbolbild) Marie Busse

Auch in Börnsen läuft die Selbstpflücksaison bereits. Auf dem Feld der „Börnsener Erdbeeren” im Pusutredder können Erdbeerfans seit dem 5. Juni selbst ernten. Unter der Woche ist das Selbstpflückfeld täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende sogar bis 19 Uhr – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Wer pflückt, sollte Bargeld mitbringen – vor Ort ist nur Barzahlung möglich.

Auch nördlich von Hamburg können Erdbeeren gepflückt werden

Der „Erdbeerhof Glantz“ betreibt gleich mehrere Selbstpflückfelder – unter anderem in Öjendorf, Farmsen, Rahlstedt, Delingsdorf, Ammersbek, Oststeinbek und Norderstedt. In der Regel öffnen die Felder von 8 bis 19.30 Uhr – bei großem Andrang können einzelne Flächen vorübergehend schließen, damit neue Früchte nachreifen. 500 Gramm Erdbeeren kosten bei „Glantz” aktuell 4,20 Euro. Jeder Erwachsene muss mindestens ein Kilo pflücken. Im Sinne der Umwelt sollen Besucher eigene Behälter zum Pflücken mitbringen. Wichtig: Wer aufs Feld will, muss sich vorher am Stand eine Pflückernummer holen.





Auch Kinder haben meist großen Spaß beim Pflücken. (Symbolbild) Imago

Erdbeeren in Bio-Qualität gibt es auf „Gut Wulksfelde” in Tangstedt. Auf dem Selbstpflückfeld können Besucher täglich von 9 bis 19 Uhr die roten Beeren ernten. Je nach Wetter und Reife der Früchte können sich die Öffnungszeiten kurzfristig ändern. Bezahlt wird nach Gewicht: 8,90 Euro kostet das Kilo. Bezahlt werden kann auch mit der Karte. Hunde sind auf den Feldern nicht erlaubt, dürfen aber an der Hunde-Bar warten.

Wer noch weiter rausfahren möchte, kann auch auf den Selbstpflückfeldern des „Erdbeerhofs Kaack” in Fuhlendorf bei Bad Bramstedt oder nördlich von Hamburg in Quickborn-Renzel Erdbeeren ernten. Auf beiden Feldern wachsen besonders aromatische Sorten, die wegen ihrer Empfindlichkeit beim Transport kaum im Handel landen. In Fuhlendorf ist das Feld seit dem 25. Mai täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet, in Quickborn von 9 bis 18 Uhr. Auch hier können Felder kurzfristig schließen, wenn die Früchte erst nachreifen müssen.















