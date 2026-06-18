Ob direkt an der Alster, mit Blick auf den Michel oder mitten im Grünen: In Hamburg gibt es zahlreiche öffentliche Grillplätze für warme Sommerabende. Aber aufgepasst: Gegrillt werden darf nur in ausgewiesenen Zonen.

Steigen die Temperaturen, werden in Hamburg Picknickdecken ausgebreitet, Kühlboxen geschleppt und Grillzangen ausgepackt. Ob mit Freunden oder der Familie: Öffentliche Grillplätze sind im Sommer beliebte Ausflugsziele. Doch nicht auf jeder Grünfläche darf der Grill aufgebaut werden. Viele Parks verfügen über eigens ausgewiesene Grillflächen.

Ein beliebter Treffpunkt für Familien liegt im Westen Hamburgs: die Rissener Kuhle, auch bekannt als Rissener Kiesgrube. Dort gibt es gemauerte Grills, Sitzmöglichkeiten, Toiletten und einen großen Spielplatz mit Kletterturm, Seilbahn und Schaukeln. Ebenso kann Volleyball gespielt und geskatet werden.

Grillen mit Blick auf die Alster

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Auch an den Alsterwiesen wird im Sommer häufig der Grill angeheizt. Erlaubt ist das allerdings nur in den Grillzonen an der Fernsichtbrücke und am Schwanenwik. Besonders viel frequentiert ist an warmen Tagen die Wiese am Ostufer nahe der Alsterperle – hier scheint abends bis spät die Sonne. Etwas ruhiger geht es hingegen an der Fernsichtbrücke zu. Neben dem Grillen eignen sich die Alsterwiesen auch zum Fußballspielen und Frisbee werfen.

Auch im Haynspark zwischen Eppendorf und Winterhude liegen Grillplätze direkt am Wasser. Auf der Meenkwiese lässt sich mit Blick auf den Alsterlauf frisch Gegrilltes speisen. In einem der Bootshäuser können anschließend Ruder- oder Tretboote, aber auch Kanus oder Kajaks ausgeliehen werden. Neben mehreren Spielplätzen gibt es für Kinder auch ein Planschbecken.

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Im Norden Hamburgs: Grillen im Stadtpark und im Niendorfer Gehege

Der Stadtpark in Winterhude ist ein beliebtes Ziel für Grillmeister. Hier darf jedoch nur in zwei ausgewiesenen Zonen gegrillt werden: auf der Festwiese und auf der Wiese westlich des Badebeckens. Davor noch in den Stadtparksee springen oder eine Runde Tretboot fahren? Im Sommer kein Problem.

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Im Stadtpark ist Grillen nur in bestimmten Zonen erlaubt ist. Ansonsten gilt in der Grünanlage: Grillen und offenes Feuer verboten. (Archivbild) IMAGO/BODE

Auch das Niendorfer Gehege beherbergt ausgewiesene Grillstellen mit Betonringen und Eisengittern. Sie liegen mitten im Grünen, neben dem Parkplatz vom Ponyhof und dem Waldcafé Corell. Dort befindet sich auch eine öffentliche Toilette. Im restlichen Wald herrscht absolutes Grillverbot.

Grillplatz unter Hamburgs Sehenswürdigkeit

Auf der Michelwiese stehen mehrere geschlossene Edelstahlgeräte mit elektrischer Grillplatte bereit. (Archivbild) picture alliance | Karl-Heinz Spremberg

Mitten in der Neustadt liegt die Michelwiese. Dort stehen direkt im südlichen Teil der Anlage unterhalb des Michels mehrere geschlossene Edelstahlgeräte mit elektrischer Grillplatte bereit – eine Besonderheit in Hamburg. Mit ein paar Euro lassen sich die Edelstahlgeräte starten. Lediglich Öl und Grillgut müssen mitgebracht werden. Zum Essen gibt es Hafenblick und – mit etwas Glück – auch einen Sonnenuntergang über der Elbe.

Grillstellen in Grünen

Im Harburger Stadtpark stehen mehrere Grillstellen und auch eine Schutzhütte zur Verfügung. Ein rustikaler Grillplatz liegt südlich der Teichlandschaft an der „Blauen Brücke“. Spielplätze im Schulgarten, am Nymphenweg und am Gotthelfweg, ein Wasserspielplatz am Zündschnurweg und große Wiesen mit Hockeyplatz und Gymnastikwiese machen den Park besonders familienfreundlich. Gegrillt wird unter anderem nahe der „Blauen Brücke“.

Einen Grillplatz mit Blick aufs Wasser bietet das Grüne Zentrum Lohbrügge. Neben einem Grillplatz mit öffentlichen Grills gibt es dort einen Spielplatz, eine Minigolf-Anlage, einen Boule-Platz und Open-Air-Spieltische für Mühle und Schach.

Grillen in Öjendorf, Hamm und Wilhelmsburg

Mehrere Grillplätze und eine Feuerstelle stehen der Öffentlichkeit im Öjendorfer Park zur Verfügung. Einer der ausgewiesenen Grillzonen liegt nahe des Parkplatzes am Barsbütteler Weg, die andere am südlichen Ufer nahe der Straße Driftredder. Viele Hamburger zieht es auch zum Baden an den See.

Im Öjendorfer Park weisen Schilder auf die Grillzonen hin. (Archivbild) IMAGO / BREUEL-BILD

Im Osten der Stadt im Hammer Park liegt die Grillzone zwischen dem Fahrenkamp und der Galopprennbahn Horn. Spielplätze und eine Minigolf-Anlage liegen gleich in der Nähe.

Auf der Elbinsel können Besucher im Wilhelmsburger Inselpark an zwei offiziellen Grillplätzen grillen. Beide liegen nahe des Kükenbrackswegs. Spielplätze, Beachvolleyball-Flächen und Spazierwege: Hier lässt sich ein Grillabend auch gut mit einem Ausflug verbinden.

Das ist beim öffentlichen Grillen erlaubt – und verboten

Für alle öffentlichen Grillplätze in Hamburg gilt: Einweggrills sind verboten. Der mitgebrachte Grill sollte mindestens 50 Zentimeter Abstand zum Boden haben und nicht direkt neben Bäumen oder Sträuchern stehen. Offenes Feuer, Funkenflug und starke Rauchentwicklung sollen vermieden werden.

Nach dem Grillen muss die Asche vollständig gelöscht und in den vorgesehenen Behältern entsorgt werden. Diese stehen etwa im Stadtpark, Haynspark oder an den Alsterwiesen. Außerdem gilt: Müll wieder mitnehmen.