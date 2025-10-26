Riesige Aufregung in einer kleinen Siedlung in Marmstorf: Viele Bewohner dort haben Meldeadressen, Postkästen, Strom, Abwasser, Straßenlaternen und mehr – eigentlich alles, was es zum Wohnen so braucht. Teilweise leben sie hier seit vielen Jahren. Doch damit ist nun Schluss, denn laut Bezirksamt ist das Wohnen dort gar nicht erlaubt. Etliche Familien müssen um ihre Wohnhäuser fürchten, es drohen Zwangs-Rückbau und Obdachlosigkeit.









