mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Familie Balat ist entsetzt: Sie sollen ihr Häuschen wieder abreißen.

Familie Balat ist entsetzt: Sie sollen ihr Häuschen wieder abreißen. Foto: Bettina Blumenthal

  • Marmstorf

paidFamilie entsetzt: Hilfe, wir sollen unser Haus abreißen!

kommentar icon
arrow down

Riesige Aufregung in einer kleinen Siedlung in Marmstorf: Viele Bewohner dort haben Meldeadressen, Postkästen, Strom, Abwasser, Straßenlaternen und mehr – eigentlich alles, was es zum Wohnen so braucht. Teilweise leben sie hier seit vielen Jahren. Doch damit ist nun Schluss, denn laut Bezirksamt ist das Wohnen dort gar nicht erlaubt. Etliche Familien müssen um ihre Wohnhäuser fürchten, es drohen Zwangs-Rückbau und Obdachlosigkeit.




Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test