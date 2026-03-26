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Das Ex-Paar: Collien Fernandes (r.) und Christian Ulmen (l.) bei einem Event 2018.

Das Ex-Paar: Collien Fernandes (r.) und Christian Ulmen (l.) bei einem Event 2018. Heute geht Fernandes juristisch gegen Ulmen vor – und ruft zu Demos in verschiedenen Städten auf. Foto: picture alliance / Eventpress | Eventpress Fuhr

Fall Fernandes/Ulmen: Tausende zu Demo am Hamburger Rathaus erwartet

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Eine Woche nach Bekanntwerden der Vorwürfe der Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen wird vor dem Hamburger Rathaus gegen digitale Gewalt und für eine bessere Strafverfolgung in Bezug auf selbige demonstriert. Für Ulmen gilt in dem Fall die Unschuldsvermutung. Die Veranstalter, eine Gruppe um die SPD-Abgeordnete Annika Urbanski, rechnen mit 7500 Teilnehmern. Die MOPO berichtet live von der Demonstration, die um 17.30 Uhr beginnt.

Ursprünglich wollte Fernandes selbst an der Versammlung teilnehmen. Am Mittwochabend gab sie aber auf Instagram bekannt, dass sie sich aus Sicherheitsgründen anders entschieden hat und der Demo fernbleibt: Sie habe Morddrohungen erhalten. Zu den Sprecherinnen auf dem Rathausmarkt zählen die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und die Autorin Alexandra Zykunov.

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