Fall Maja T.: Linke Aktivisten statten Hamburger CDU den nächsten Besuch ab

Rund 250 Teilnehmer demonstrieren am Mittwochabend dafür, die linksradikale, non-binäre Person Maja T. aus der ungarischen Haft zu befreien. Am Zielort, der CDU-Parteizentrale, hatten linke Aktivisten bereits am Mittag für Unruhe gesorgt.

„Free Maja – Free them all“ (befreit Maja – befreit sie alle) steht auf einem großen Transparent, das Demonstranten in der ersten Reihe vor sich her tragen. Laut der Polizei sind etwa 250 Menschen gekommen, um die Freilassung von Maja T. zu fordern.

Die Demo startete gegen 19 Uhr an der U-Bahn-Station Hoheluftbrücke. Die Teilnehmer machten sich auf den Weg zu ihrem Ziel: das Ludwig-Erhard-Haus, die CDU-Parteizentrale am Leinpfad 74, das sie etwa eine Stunde später erreichten. Schwer bewaffnete Polizisten schirmen das Gebäude ab. Es ist der zweite Besuch des Tages. Zwischenfälle gab es am Abend zunächst nicht.

Linke Aktivisten haben CDU-Zentrale besetzt

Linke Aktivisten hatten dort am Vormittag bereits kurzzeitig den Balkon besetzt und auf Bannern die Freilassung von Maja T. gefordert. CDU-Chef Dennis Thering sprach von einem „demokratigefährenden Vorgang“. Seine Mitarbeiter seien „keine Zielscheibe für politische Einschüchterung“.

Maja T. wird schwere Körperverletzung im Zuge von Protesten während eines rechtsextremen ungarischen Feiertags im Februar 2023 vorgeworfen. In Ungarn droht ihr eine Strafe von bis zu 24 Jahren Haft.

CDU-Außenminister kündigte an, sich für Maja T. einzusetzen

Maja T. wurde im Dezember 2023 nach Ungarn ausgeliefert. Der Beschluss des Verfassungsgerichts, der die Auslieferung verhindern sollte, kam wenige Minuten zu spät. Maja T. war im Juni wegen der Haftbedingungen in einen Hungerstreik getreten, den sie am Montag aus gesundheitlichen Gründen abbrechen musste.

Zuletzt hatte Außenminister Johann Wadephul (CDU) versprochen, sich in Gesprächen mit der Regierung in Budapest für bessere Haftbedingungen für Maja T. einzusetzen.