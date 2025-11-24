mopo plus logo
Junger Mann in einem Park, Gesicht gepixelt

Jonathan C.(34), Model aus Hamburg soll an der Entführung der Block-Kinder beteiligt gewesen sein Foto: Robert Jadenfeldt/TV4

paidFall immer bizarrer: Hat Heidis GNTM-Schönling die Block-Kinder entführt?

Bislang war er ein Phantom, das durch das Block-Verfahren geisterte: der „deutsche Kerl“, der „blonde Riese“, von dem der angeklagte Entführer Tal S. berichtet hatte: ein großer junger Mann, der sowohl Hebräisch als auch Deutsch gesprochen habe und Teil der Kidnapper-Bande war. Nun ist seine Identität gelüftet: Es soll sich um einen Hamburger handeln mit israelisch-schwedischen Wurzeln – und so gut aussehend, dass er bei „Germany’s Next Top Model“ und der „Bachelorette“ in Schweden auftauchte.






