Bislang war er ein Phantom, das durch das Block-Verfahren geisterte: der „deutsche Kerl“, der „blonde Riese“, von dem der angeklagte Entführer Tal S. berichtet hatte: ein großer junger Mann, der sowohl Hebräisch als auch Deutsch gesprochen habe und Teil der Kidnapper-Bande war. Nun ist seine Identität gelüftet: Es soll sich um einen Hamburger handeln mit israelisch-schwedischen Wurzeln – und so gut aussehend, dass er bei „Germany’s Next Top Model“ und der „Bachelorette“ in Schweden auftauchte.













