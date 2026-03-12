Falko Droßmann verrät: Mein erster Kuss? Auf dem Schützenfest!

Falko Droßmann (SPD, 52) kam 1999 für das Studium an der Bundeswehr-Uni in die Hansestadt, war später fünf Jahre lang Bezirkschef in Hamburg-Mitte und sitzt seit 2021 für unsere Stadt im Bundestag als Verteidigungsexperte. Im MOPO-Fragebogen verrät er, wer sein Lieblingshamburger ist und welche Spezialität er für völlig überschätzt hält.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Ganz klar: Um die Kinder- und Jugendhilfe. Ich würde das gewinnorientierte Hilfesystem, zum Beispiel bei den „Hilfen zur Erziehung“, beenden und wieder Jugendzentren, Sportvereine und echte Gemeinwesenarbeit fördern. Dafür reichte mir aber auch ein halber Tag.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

In meinem Kleingarten in Rothenburgsort an der Bille. Ein echteres Hamburg gibt das gar nicht.

3. Welches ist Ihr liebstes Hamburg-Klischee – und was ist dran?

Schönste Stadt der Welt. Stimmt. Punkt.

4. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Zuerst sind natürlich alle Stadtteile in meinem Wahlkreis die schönsten. Am allerschönsten aber ist die Insel Neuwerk, die schließlich auch zu Hamburg-Mitte gehört.

5. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt?

Unverzichtbar: Astra. Überschätzt: Holsten

6. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Um jugendfrei zu bleiben: im Garten sitzen, ein Astra in der Hand und die Sonne genießen.

7. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Als meine Schülerpraktikanten im Bundestag eine Fraktionsvorsitzende der Grünen fragten, ob sie denn eine wichtige Politikerin sei.

8. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür?

„Bares für Rares“ mit Horst Lichter im ZDF. Superspannend.

9. Welcher Charakterzug nervt Sie an sich selbst?

Meine Ungeduld und zu hohe Ansprüche an mich selbst, an denen ich selbst zu oft scheitere und mich dann über mich selbst ärgere.

10. Wer ist Ihr Lieblings-Hamburger?

Zuerst mein Ehemann, weil ist so. Danach der Peter von der SPD, unser Bürgermeister, weil muss so. Vorbild aber wird wohl immer Carlo von Tiedemann bleiben. Ich bin nie einem freundlicheren, warmherzigeren Menschen begegnet, mit dem ich beim Gipfeltreffen der Klangstrolche in der Laeiszhalle auch mal zusammen vor Freude heulen konnte.

11. An welchem Ort hatten Sie Ihren ersten Kuss?

Auf einem Schützenfest. Wir waren 14 und haben uns 175 Meter weit hinter dem Zelt versteckt. Aber der war echt toll. Der Kuss.

12. In welchem Laden hatten Sie Ihren schlimmsten Absturz?

Bei meinem Stammitaliener auf St. Pauli. Seitdem weiß ich, dass man nicht alles trinken darf, was der Chef auf den Tisch stellt. Schon garnicht Latte di Suocera „Schwiegermuttermilch“. Niemals wieder. Niemals. Nein.