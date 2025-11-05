mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Gründerzeithaus mit grünen Fenstern

Um dieses Haus an der Bahrenfelder Straße in Ottensen tobt ein Streit um Mieterhöhungen Foto: Stephanie Lamprecht

  • Ottensen

paidMini-Miete, keine Dusche, Klos im Treppenhaus: Beinharter Kampf um Haus in Ottensen

kommentar icon
arrow down

Ein Investor kauft ein altes Mietshaus und will die Miete fast verdreifachen – klar, dass das einen Aufstand unter den Mietern gibt. In Ottensen allerdings spielt sich derzeit ein ungewöhnlicher Fall ab: Die Mehrheit der Mieter stimmt der Mega-Mieterhöhung zu, der Rest wehrt sich erfolgreich vor Gericht. Hintergrund ist eine Besonderheit des Hauses, die man in dem gentrifizierten Szenestadtteil nicht vermuten würde. Mietervertreter sprechen mittlerweile von der „härtesten Auseinandersetzung“, die sie je erlebt hätten. Der Eigentümer sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt – und prophezeit drastische Maßnahmen, sollte es keine Verständigung geben.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test