Ein Investor kauft ein altes Mietshaus und will die Miete fast verdreifachen – klar, dass das einen Aufstand unter den Mietern gibt. In Ottensen allerdings spielt sich derzeit ein ungewöhnlicher Fall ab: Die Mehrheit der Mieter stimmt der Mega-Mieterhöhung zu, der Rest wehrt sich erfolgreich vor Gericht. Hintergrund ist eine Besonderheit des Hauses, die man in dem gentrifizierten Szenestadtteil nicht vermuten würde. Mietervertreter sprechen mittlerweile von der „härtesten Auseinandersetzung“, die sie je erlebt hätten. Der Eigentümer sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt – und prophezeit drastische Maßnahmen, sollte es keine Verständigung geben.





