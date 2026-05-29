Fahrraddieb oder Radfahrer: Wer hat hier gepatzt?

Mitten im Feierabend-Trubel am Mühlenkamp wurde ein Fahrradständer am Mittwochabend plötzlich zur wohl fragilsten Sicherheitsmaßnahme der Hansestadt. Während Hamburgs Fahrraddiebe inzwischen laut Polizei ganze Fahrradständer aufflexen, um Räder samt Schloss mitzunehmen, blieb in Winterhude ausgerechnet das Gegenteil zurück: ein sauber durchtrennter Bügel – und trotzdem weiterhin ein angeschlossenes Fahrrad.

Die Szene sorgte bei Passanten für ratlose Blicke. Denn der untere Teil des Fahrradständers war offensichtlich bereits durchgeflext worden. Das Problem: Dadurch ließ sich das Schloss theoretisch mitsamt Fahrrad einfach abziehen. Trotzdem stand das Rad weiterhin exakt dort, wo es angeschlossen worden war.

Henne oder Ei, Flex oder Schloss? Was war zuerst da?

Offenbar hatte entweder ein Fahrraddieb seine Aktion mittendrin abgebrochen – oder ein Fahrradfahrer den beschädigten Bügel schlicht nicht bemerkt und sein Rad ahnungslos an einen praktisch funktionslosen Ständer gekettet.

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Rund um den Bügel entwickelten sich schnell spöttische Diskussionen. Passanten zeigten auf die Schnittstelle, schüttelten grinsend den Kopf und rätselten darüber, wer hier eigentlich den größeren Fehler gemacht hatte: ein möglicherweise gescheiterter Fahrraddieb oder ein Besitzer mit maximalem Vertrauen in Hamburger Infrastruktur.

Tatsächlich warnte die MOPO bereits vor genau dieser Masche. Statt Schlösser aufzubrechen, gehen Fahrraddiebe inzwischen teils direkt mit Akkuflex oder Rohrabschneider an die Fahrradständer. Die Bügel werden so durchtrennt, dass sich Fahrräder anschließend samt Schloss einfach abziehen lassen. Teilweise kaschieren Täter die Schnittstellen später sogar mit Stickern.

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Zuletzt häuften sich entsprechende Fälle laut Polizei wieder – unter anderem rund um den Bahnhof Altona, im Portugiesenviertel und auf St. Pauli. Experten raten deshalb dazu, Fahrradständer vor dem Abschließen kurz auf mögliche Schnittstellen oder lockere Bügel zu prüfen.