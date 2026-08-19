Der erste „Fahrrad-Blitzer“ im Norden hat vergangene Woche für Furore gesorgt. Für Hamburg hält die Stadt diese Art der Überwachung allerdings für wenig sinnvoll.

An das Tempolimit von 15 km/h halten sich im Naturschutzgebiet Geltinger Birk an der Ostsee nur wenige. Darum wurde hier der erste „Fahrrad-Blitzer“ aufgestellt. Ob das auch ein Modell für Hamburg wäre? Die MOPO hat bei der Stadt nachgefragt – mit eindeutigem Ergebnis.

„Für Hamburg lässt sich im Geltungsbereich der StVO derzeit keine entsprechende Problemlage erkennen“, sagt eine Sprecherin der Innenbehörde auf MOPO-Anfrage. Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern entstünden insbesondere dort, wo das Radfahren ohnehin nicht gestattet ist.

„Ein ‚Blitzer‘ wäre hier kein geeignetes Mittel“, so die Sprecherin weiter. An weiteren Konfliktschwerpunkten wie gemeinsam genutzten Geh- und Radwegen sowie für den Radverkehr freigegebenen Gehwegen sei das Problem eher mangelnde Rücksichtnahme.

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„Fahrrad-Blitzer“: Überwachung schwieriger als beim Auto

Grundsätzlich gelten die angeordneten Geschwindigkeitsbegrenzungen nach der StVO aber auch für Radfahrer. Eine Überwachung wäre jedoch auch praktisch schwer umsetzbar: „Insbesondere müssen geeignete, für die konkrete Messsituation zugelassene Messverfahren eingesetzt und der betroffene Radfahrende eindeutig identifiziert werden können“, so die Sprecherin weiter. Das könne bei Fahrrädern etwa wegen fehlender Kennzeichen, kleinerer Messobjekte, mehrerer nebeneinander fahrender Personen oder einer Verschattung schwieriger sein als bei Pkw. Zudem könne einem Fahrradfahrer nicht ohne Weiteres unterstellt werden, zu wissen, wie schnell er gefahren ist. In der Regel haben sie nun mal keinen Tacho.

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Im Naturschutzgebiet Geltinger Birk gibt es regelmäßig Konflikte zwischen E-Bikern und Spaziergängern. Bei einem Unfall kam ein Radfahrer ums Leben. E-Bikes können bis zu 25 km/h erreichen, sogenannte S-Pedelecs sogar bis zu 45 km/h. Der „Fahrrad-Blitzer“ war eine bislang einmalige Aktion und sollte für die Temporegeln sensibilisieren. Statt eines Bußgeldes gabs erst mal eine Postkarte mit der Botschaft „Tempo raus/Natur rein”.