Fahren Sie bloß nicht … mit einer Hamburger Hafenfähre bei Sonnenschein

28 Grad, leichte Brise, blauer Himmel: Da kommen selbst Hamburger auf den Gedanken, mit einer Hadag-Fähre von den Landungsbrücken zum Elbstrand oder nach Finkenwerder und zurück zu fahren. Schiffe gucken, Villen bestaunen, ein bisschen maritimes Flair schnuppern – was gibt es Schöneres an einem sonnigen Tag in Hamburg?

Nun, es gibt da ein Problem: In der Regel ist man nicht allein mit diesem Plan. Denn da sind ja nicht nur die Hamburger, sondern vor allem Massen an Touristen, die in jedem Reiseführer und Online-Guide erzählt bekommen, dass die Hadag-Fähren der absolute Geheimtipp für eine günstige Hafentour sind. Selbst die Hadag preist die Fährlinie 62 als „charmanteste Mini-Hafenrundfahrt“ an.

Fähranleger Landungsbrücken: Bei gutem Wetter brechend voll

Entsprechend sieht es am Anleger so aus: Ein riesiger Pulk an Menschen wartet dicht gedrängt auf die Fähre, die wenige Meter elbaufwärts ihre menschliche Fracht entladen hat und nun Brücke drei ansteuert. Dort werden die Wartenden unruhig und beginnen, sich Richtung Wasser zu drängen. Kaum hat die Fähre angelegt, geht das große Geschiebe los. Denn klar ist: Nicht jeder passt aufs Boot. Und so wird es schnell ungemütlich – und gefährlich.

Als wir jüngst an einem Freitag den verwegenen Plan gefasst hatten, Hafentouri zu spielen, fanden wir uns mitten in dieser wabernden Menge wieder. Von links wurde gedrückt, von rechts und natürlich von hinten – mit dem Effekt, dass die Menschen an der Wasserkante Angst bekamen, in der Elbe zu landen.

Hamburger Hafenfähre: Gefährliches Gedränge am Anleger

Zum Glück stellt die Hadag von Freitag bis Sonntag Personal ab, das den Einlass regelt und mit Gittern einen Teil des Anlegers zum Wasser absperrt. Doch die Aufrufe der Sicherheitsleute, Ruhe zu bewahren, bringen wenig. Kleine Kinder muss man auf den Arm nehmen, damit sie nicht zerdrückt werden. Rufe werden laut, nicht so zu pressen, wer Platzangst hat, spürt erste Panikschübe.

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Fahrradfahrer haben da längst resigniert. Und als die Fähre voll ist, die Rampe vor der eigenen Nase hochgezogen wird und das Schiff ohne einen ablegt, fragt man sich, wie nervig das Ganze für die Menschen in Finkenwerder oder Berufspendler sein muss, die nicht mal nach Hause oder zur Arbeit kommen. Denn jetzt heißt es: 15 Minuten warten auf das nächste Schiff.

Nun ist diese Situation nicht neu, sie wird nur mit jedem gefeierten Besucherrekord immer schlimmer. Deshalb hatte die Hadag im November 2024 die neue Linie 66 eingeführt – direkt von den Landungsbrücken nach Finkenwerder, ohne Zwischenhalt. Doch die erwarteten 600.000 Fahrgäste im Jahr kamen nie. Und so wurde die Linie nach nur anderthalb Jahren wieder eingestellt.

CDU kritisiert Einstellung von Fähre nach Finkenwerder

„Zunächst wird eine neue Linie mit großen Erwartungen und optimistischen Prognosen eingeführt. Dann wird das Angebot sogar noch verdichtet. Und nur kurze Zeit später wird die Linie wieder eingestellt“, kritisierte die CDU im April und monierte, dass nicht mal untersucht wurde, ob die geringe Auslastung womöglich mit den hohen Ausfallquoten von teils über 25 Prozent zu tun hatte. „Die Leidtragenden sind die Menschen vor Ort – insbesondere in Finkenwerder –, die auf ein verlässliches Angebot angewiesen sind.“

Kleiner Tipp: Auch die Linie 61 von den Landungsbrücken bis Neuhof kurz vor der Köhlbrandbrücke ist eine tolle Tour – allerdings fährt diese nur sporadisch und nicht am Wochenende.