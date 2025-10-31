Fällt Halloween ins Wasser? So wird das Wetter am langen Wochenende

Während sich die Erwachsenen auf das lange Wochenende freuen, fiebern die Kinder Halloween entgegen. Wer trocken bleiben will, braucht allerdings ein wenig Glück: Auch das Hamburger Wetter wird in den kommenden Tagen mal wieder gruselig.

Am Freitag bleibt es in Hamburg vor allem grau: wolkig bei Temperaturen von um die 10 Grad, am Abend kann es vereinzelt auch leichte Schauer geben, so der Deutsche Wetterdienst. Die kleinen Hexen und Geister sollten sicherheitshalber also auch einen Regenschirm parat haben, wenn sie im Dunkeln von Tür zu Tür ziehen, damit die Süßigkeiten nicht davonschwimmen.

Regen, Wind und Wolken – ohne Aussicht auf Besserung

Der Samstag geht dann genauso bewölkt weiter. Allerdings soll es ab dem Nachmittag stärkeren Regen und Wind geben, besonders an der Nordsee könnte es stürmisch werden. Tagsüber werden zwischen 13 und 16 Grad erwartet, in der Nacht fällt die Temperatur auf 8 Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Halloween in Hamburg: So bereitet sich die Polizei vor – alles, was Sie wissen müssen

Am Sonntag bleibt es erneut sonnenlos und nass, einzelne Gewitter sind laut DWD nicht ausgeschlossen. Danach ist aktuell ebenfalls keine Besserung in Sicht: Das Grusel-Wetter mit Regen, Wind und Wolken bleibt uns wohl auch zu Beginn der kommenden Woche erhalten. (mp)