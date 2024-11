Fähre in Hamburg wegen Brandgeruch geräumt

Es roch leicht angekokelt auf der Hamburger Hafenfähre. Alle Passagiere mussten am Bubendey-Ufer in Waltershof von Bord. Was ist passiert?

Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs ist eine Hafenfähre auf dem Weg von den Hamburger Landungsbrücken nach Finkenwerder am Freitag vorzeitig geräumt worden. Die rund 50 Passagiere mussten die Fähre an der vorletzten Station am Bubendey-Ufer verlassen. Die Evakuierung verlief nach Angaben der Polizei ruhig und geordnet.

Rauchentwicklung im Maschinenraum der Hafenfähre

Ein dpa-Redakteur, der sich an Bord befand, beschrieb den Geruch als „angekokelt“. Die Polizei bestätigte zunächst die Räumung, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

„Wir hatten eine leichte Rauchentwicklung im Maschinenraum der Hafenfähre. Vor Ankunft der Feuerwehr wurde schon begonnen, die Fähre zu evakuieren“, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr, Sven Barfknecht. Es habe sich nach seiner Einschätzung um einen heißgelaufenen Keilriemen im Maschinenraum gehandelt. (dpa/mp)