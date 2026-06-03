Exzesse bei Eppendorfer Landstraßenfest: Jetzt sind „drastische Schritte” geplant

Erst Musik, Flohmarkt, volle Straßen – dann Scherben, Müll und Polizeieinsätze: Nach dem Eppendorfer Landstraßenfest ziehen die Veranstalter eine ernüchternde Bilanz. Die Veranstalterin „Bergmanngruppe“ spricht von einer „inakzeptablen“ Situation am Samstagabend. Für die Zukunft des beliebten Stadtteilfestes könnte das ernste Folgen haben.

Eigentlich sollte in diesem Jahr alles besser werden. Nach Beschwerden aus dem Vorjahr hatten die Veranstalter nach eigenen Angaben deutlich nachgelegt: Mehr Sicherheitspersonal, mehr Mülleimer, mehr Toiletten, zusätzliche Reinigungskräfte, Awareness-Angebote. Auch mit Kampagnen wie „Rücksicht ist sexy“ und „Respekt für Eppendorf“ wurde vor dem Fest über einen Facebook-Beitrag an die Besucher appelliert.

Veranstalter: „Der Samstagabend verlief anders. Erneut.“

Die Bergmanngruppe zieht nach dem Eppendorfer Landstraßenfest eine ernüchternde Bilanz. Bis in den späten Nachmittag hätten Tausende Besucher friedlich gefeiert, am Abend sei die Lage jedoch erneut gekippt. Die Situation sei „inakzeptabel“ gewesen – für Anwohner, Gäste, Sanitätskräfte, Polizei, Ordnungsdienst und Veranstalter.

Bereits letztes Jahr hatten Müll und Unruhen auf dem Straßenfest für Ärger mit den Anwohnern gesorgt (Archivbild). IMAGO / Hanno Bode Bereits letztes Jahr hatten Müll und Unruhen auf dem Straßenfest für Ärger mit den Anwohnern gesorgt (Archivbild).

Anwohner hatten sich über Müll, Scherben, umgeworfene E-Scooter und Wildpinkler beklagt. Laut Polizei mussten Beamte mehrfach wegen Schlägereien eingreifen, zwei Frauen kamen nach einem Flaschenwurf ins Krankenhaus.

Neue Maßnahmen haben nicht gereicht

Nach den Vorfällen des Vorjahres habe man „substanziell in Personal und Infrastruktur“ investiert, das Sicherheitskonzept überarbeitet und Abläufe professionalisiert. Dass dies die Eskalation nicht verhindert habe, nehme man „in vollem Umfang zur Kenntnis“.

Als Problem nennt die Bergmanngruppe Einflüsse außerhalb der offiziellen Festfläche: Alkoholverkauf durch Kioske und Supermärkte, Privatpartys, Veranstaltungen in umliegenden Gaststätten sowie Social Media. Dadurch werde offenbar auch ein Publikum angezogen, „das wir weder eingeladen haben noch einladen wollten“.

Zukunft des Festes offen: „Bereit für drastische Schritte“

Für 2027 kündigt die Bergmanngruppe eine grundsätzliche Prüfung an. Gemeinsam mit Behörden, Bezirkspolitik und Anwohnervertretern wolle man klären, welche Veränderungen nötig seien – „bis hin zur Frage des Formats selbst“.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Stadtteile sind Hamburgs Müll-Hotspots – was jetzt gefordert wird

„Dieses Fest ist unsere Heimat“, erklärt die Agentur. Zugleich sei klar: „Eine Wiederholung dieser Situation kommt nicht in Frage“. Man sei „bereit für drastische Schritte“.

Welche das sein könnten, ist offen. Denkbar sind strengere Auflagen, ein verändertes Sicherheitskonzept, andere Veranstaltungszeiten, weniger Bühnenprogramm am Abend oder ein neues Format. Klar ist: Ein einfaches „Weiter so“ dürfte es kaum geben.