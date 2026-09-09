Feuerwehr

Extremwetter-Katastrophen – heute wird in Altona der Ernstfall geübt

Emilia Skibbe
Smartphone mit roter Cell-Broadcast-Warnung vor blauem Himmel und einem Funkmast.
Bei Extremwetterereignissen muss man sich häufig schnell in Sicherheit bringen. (Symbolbild)

Wie geht man mit Extremwetter-Katastrophen um? In Altona wird heute dieser Fall geübt.

Extremwetterereignisse werden wegen des Klimawandels immer häufiger und intensiver. Um sich auf den Ernstfall vorzubereiten, wird am Mittwoch in Altona eine große Übung stattfinden.

Ob extreme Hitze oder heftige Sturmfluten, wenn Extremwetterereignisse immer häufiger werden, braucht es Schutz. Bäume können umstürzen und Wassermassen fließen plötzlich in Kellerräume.

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In einer internationalen Übung am Mittwoch kommen in verschiedenen europäischen Städten Hilfsorganisationen und Teilnehmende zusammen und proben diese Fälle, wie der NDR berichtet. Demnach spielen Seniorengruppen aus dem Kirchenkreis und Studierende dabei die Rolle der Zivilbevölkerung.

Hamburg
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