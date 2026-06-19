Erst Regen, dann Hitze, dann knallt es: Die Wetterlage am Wochenende wird heiß und turbulent.

Eine Passantin steht während eines starken Gewitters unter dem Vordach des Hamburger Hauptbahnhofs (Archivbild). picture alliance / Eckart Gienke/dpa | Eckart Gienke

Die kalten Tage der vergangenen Wochen sind nun erst mal vorbei: Von Westen her zieht warme bis heiße Luft über Deutschland. Das löst auch auch in Norddeutschland eine Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad aus. Gleichzeitig steigt die Gefahr für Unwetter.

Der Freitag startete zunächst ungemütlich: Nach vereinzelten Gewittern und Regenschauern am Morgen beruhigte sich die Wetterlage gegen Mittag und die Sonne kam heraus. Im Tagesverlauf wird es schwül und heiß bei 28 bis 34 Grad. Gegen Abend ziehen jedoch wieder Quellwolken auf und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt an.

Unwettergefahr am Samstag

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Auch am Samstag bleibt das Gewitterrisiko bestehen. Neben heiteren Abschnitten ist vor allem am Nachmittag mit einem erhöhten Unwetterrisiko zu rechnen. Die Temperaturen erreichen in Hamburg bis zu 33 Grad.

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Trocken und heiter zum Wochenstart

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Am Sonntag kühlt es sich laut dem Deutschen Wetterdienst etwas ab: Bei schwachem Wind erreichen die Temperaturen bis zu 28 Grad, dabei bleibt es heiter und trocken.

Dieser Trend setzt sich zum Wochenstart fort: Auch am Montag soll es meist sonnig und trocken bleiben mit Höchsttemperaturen von 24 bis 30 Grad. An den Küsten kann es mit 21 Grad deutlich kühler werden.