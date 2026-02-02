mopo plus logo
In diesem Haus an der Detlev-Bremer-Straße auf St. Pauli wird eine frisch sanierte Wohnung angeboten.

In diesem Haus an der Detlev-Bremer-Straße auf St. Pauli wird eine frisch sanierte Wohnung angeboten.

  • St. Pauli

paidExtrem-Miete auf dem Kiez – warum jetzt der Bezirk einschreitet

Von außen schmuck, innen schicker Altbau-Charme mit Holzfußboden – und das mitten auf St. Pauli: Die angebotene Wohnung an der Detlev-Bremer-Straße ist der Traum vieler Hamburger Wohnungssuchender. Wäre da nicht der Preis, der es wie so oft in sich hat. Oft sind den Behörden rechtlich die Hände gebunden, in diesem speziellen Fall aber nimmt der Bezirk nun den Eigentümer ins Visier.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

