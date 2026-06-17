Ganz Deutschland sprach über ihn. Millionen fieberten mit, als Wal Timmy an der Nordseeküste strandete. Nun wird aus dem dramatischen Fall ein Theaterabend – und der dürfte für Diskussionen sorgen.

Über die Geschichte des Wals wird es bald sogar einen Theater-Abend geben. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Marcus Golejewski

Am 11. Juli bringt das Ernst Deutsch Theater die Produktion „TIMMY – Die Hope stirbt zuletzt“ auf die Bühne. Die Macher verwandeln die Geschichte des Wals in eine moderne Passions-Messe. Im Mittelpunkt steht die Frage: Warum bewegte das Schicksal eines einzelnen Tieres so viele Menschen?

Für das Stück wurden Originalzitate von Politikern, Wissenschaftlern, Aktivisten und Augenzeugen verarbeitet. Aus der öffentlichen Debatte entsteht eine Mischung aus Performance, Konzert und Diskussionsrunde. Die Inszenierung will zeigen, wie aus einer Rettungsaktion ein nationales Ereignis wurde.

Begleitet wird der Abend von der Berliner Band Tulpe. Ihr Song „Sprengt den Wal“ schaffte es zeitweise sogar auf Platz 1 der deutschen Spotify-Charts. Die Musik für die Produktion stammt von der Hamburger Band Ezy Schubert.

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Diskussion mit bekannter Tierärztin

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Nach der Aufführung folgt ein Gespräch mit der Tierärztin Dr. Kirsten Tönnies. Sie war beim Rettungsversuch vor Ort dabei und gehörte zu den bekanntesten Stimmen in der öffentlichen Debatte um Timmy. Gemeinsam mit dem Publikum soll darüber gesprochen werden, warum manche Schicksale großes Mitgefühl auslösen – während andere kaum Beachtung finden.

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„TIMMY – Die Hope stirbt zuletzt“ läuft am 11. Juli um 19.30 Uhr im Ernst Deutsch Theater. Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 10 Euro. Sie sind über die Homepage des Theaters erhältlich.