Wo gibt es in Hamburg richtig gute Pizza? Mit dieser Frage befasst sich Hamburgs „Gastroflüsterer“ Kemal Üres in seiner aktuellen MOPO-Kolumne.

Ein bisschen dolce vita gefällig?! Dazu gehört für mich auf jeden Fall Pizza. In puncto Vielfalt und Geschmack liegt Hamburg ganz weit vorne – ob traditionell, neapolitanisch oder in anderen kreativen Varianten. Hier sind meine persönlichen Empfehlungen für die drei spannendsten Pizza-Läden der Stadt.

Was als viraler Hype begann, ist mittlerweile eine feste Institution für geniales italienisches Streetfood: die Pizzasandwiches von „Bolle“ – zu finden in Eppendorf, in der Schanze und in Ottensen. Der Pizzateig wird gefaltet und prall gefüllt. Mein Tipp, weil so außergewöhnlich: das Signature-Sandwich „Pastrami“ mit hausgemachtem Coleslaw und Gewürzgurken oder die Kombi aus Mortadella, Zitronen-Ricotta und Pistazien. Ein innovatives und extrem leckeres Konzept.

Anzeige

Kemal Üres: Hier isst der Gastro-Experte am liebsten Pizza in Hamburg

Kemal Üres ist auch als Hamburgs „Gastroflüsterer“ bekannt. hfr

In Sachen Lässigkeit macht der „Pizza Bande“ keiner was vor. Mitten auf St. Pauli, an der Lincolnstraße, gibt es die beste Kiez-Pizza der Stadt. Einfach am Tresen bestellen und danach den Pizzabäckern bei der Zubereitung zuschauen. Sie können den Belag Ihrer Pizza selbst zusammenstellen und hier ist alles an Zutaten dabei, was das Herz begehrt, sogar Bananen. Für Veganer gibt es hier unter anderem Seitan-Gyros aus eigener Herstellung. Der kleine Laden ist echt urig.

Anzeige

Zum Abschluss geht’s in die Schanze. Für mich gibt es Hamburgs beste neapolitanische Pizza im „Jill“. Ein Transparenz-Hinweis vorab: Ja, das ist ein Stück Eigenwerbung. Aber ganz ehrlich – man würde kein Gastronom werden, wenn man nicht voll hinter dem eigenen Konzept steht. Der Teig ruht 48 Stunden, bevor er bei knapp 500 Grad im originalen Steinofen aus Neapel nur 60 bis 90 Sekunden gebacken wird. Das sorgt für eine dünne, saftige Mitte und einen luftigen, leicht leopardierten Rand (benannt nach den kleinen schwarzen Bläschen). Highlights sind die klassische Margherita mit San-Marzano-Tomaten und die glutenfreien Pizzen.