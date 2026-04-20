Experte erklärt: Solche Gastro-Konzepte brauchen wir!

Der Hamburger Gastro-Experte Kemal Üres schreibt regelmäßig für die MOPO – diesmal über eine Herzensempfehlung: Ein über hundert Jahre altes Landhaus übernehmen, denkmalgeschützt sanieren, um die historischen Räume zu erhalten und dann mit neuem Gastro-Konzept wiedereröffnen … das erfordert Mut und Kreativität! Genau das haben Felix Reyes und Ramin Dibadj im Hamburger Stadtpark mit dem „Landhaus Walter“ umgesetzt.



Schritt für Schritt wurde dem Gebäude, das 1914 erbaut wurde, neues Leben eingehaucht. Art-Déco-inspiriert mit edlen Holzböden, Farben in Creme und Naturtönen, goldfarbenen Akzenten, vielen Pflanzen und draußen Hamburgs schönstem Biergarten, der sich im Winter zum stimmungsvollen Weihnachtsmarkt verwandelt.

„Landhaus Walter“ im Hamburger Stadtpark: Altes Erbe, neuer Glanz

Das neu eröffnete Restaurant „Deer“ lockt innen mit exquisiten Köstlichkeiten wie Kürbistörtchen, Trüffelspaghettini, Kabeljaufilet. Unbedingt probieren: Wildbratwurst mit Apfelchutney, Röstzwiebeln und Kartoffelpüree. Auch für Events ist das „Landhaus Walter“ drinnen wie draußen bestens ausgestattet. Die Gäste genießen im neuen Café und im historischen Festsaal ein stilvolles Ambiente.

Das Restaurant „Deer“ im „Landhaus Walter“ ist in Natur-Tönen gehalten. Frank Loeschke Das Restaurant „Deer“ im „Landhaus Walter“ ist in Natur-Tönen gehalten.

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Hier wurde nicht einfach nur ein altes Gasthaus renoviert. Hier wurde ein echtes Hamburger Gastro-Erbe mit viel Liebe zum Detail und großem Respekt vor der Historie in die Neuzeit geholt. Chapeau!

Zur Person:

Kemal Üres ist Gastronom, Unternehmer und Creator, dem Millionen auf Social Media folgen. In seiner „Gastro Business School“ berät er Kollegen – und ist auch als „Gastroflüsterer“ bekannt.