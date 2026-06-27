Die Zeit der Bowls ist vorbei, sagt Kemal Üres. Stattdessen geht es in Hamburgs Restaurants zurück zur Einfachheit.

Welcher Trend in der Gastronomie ist vorbei und welchen neuen gibt es? Mit dieser Frage beschäftigt sich Gastroflüsterer Kemal Üres diesmal in seiner MOPO-Kolumne.

Für mich ist der Hype um Bowls ein bisschen vorbei. Es gibt gefühlt überall dieselben Zutaten, dieselbe Optik, ähnliche Preise zwischen 15 und 18 Euro. Das hat oft den Charakter eines Baukastens.

Experte Kemal Üres: „Der Hype um Bowls ist vorbei“

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Zudem stimmt hier das Preis-Leistungsverhältnis auch nicht immer: Produkte, die im Einkauf günstig sind, machen den Hauptteil aus und teurere sind manchmal fast mit der Lupe zu suchen. Die Qualität und Kreativität müssen hier stimmen. Da kann man sich ganz wunderbar an Asien ein Beispiel nehmen.

Was kommt als neuer Trend? Zurück zur Einfachheit. Weniger Gerichte auf der Speisekarte, die aber handwerklich hochwertig sind. Viele Gäste fühlen sich durch ein Zuviel an Gerichten überfordert. Lieber fünf bis zehn zur Gastro passende Signature-Gerichte, einige wenige Vorspeisen und Desserts, fertig. Und: Die Gäste wollen wissen, wer da kocht. Die persönliche Note steht im Vordergrund.