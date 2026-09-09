Die Pizza-Kette „Bolle“ aus Hamburg ist pleite. Doch woran hat es gelegen? Der Insolvenzverwalter erklärt die Gründe für die finanziellen Nöte.

Sie ist für ihre Pizza-Sandwiches bekannt. Hier steht der deutsche Meister im Pizzabacken am Ofen. Doch nun hat die Kette „Bolle“ aus Hamburg Insolvenz angemeldet (MOPO berichtete). Rechtsanwalt Arno Doebert erklärt, wie es soweit kommen konnte.

Nur einer von vier „Bolle“-Läden hat noch geöffnet – er wird von einem Franchisenehmer betrieben. Was mit den drei anderen Standorten passiert, ist noch unklar. Derzeit sucht Insolvenzverwalter Arno Doebert nach „Übernehmern“. Dass es dort auch weiterhin „Bolle“ geben wird, sei derzeit aber eher „unwahrscheinlich“.

Darum hat die Pizza-Kette „Bolle“ aus Hamburg Insolvenz angemeldet

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Wie es zur Insolvenz gekommen ist? „Der Grund liegt nach meiner Einschätzung daran, dass durch die hochwertige Produktion ,in-house’ hohe Kosten entstanden sind, die nicht an die Kunden weitergegeben werden konnten“, sagt Arno Doebert auf MOPO-Nachfrage.

Der Pizzateig sei in der Produktion in Ottensen selbst hergestellt worden, ohne Backmischungen. „Ihm wurden lange Ruhezeiten vor der Verwendung zugestanden, was das Endprodukt schmackhafter und bekömmlicher macht – die Produktion aber aufwendiger“, so Doebert. Außerdem seien auch die Zutaten „nicht vorgeschnitten zugekauft, sondern frisch verarbeitet“ worden.

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Zudem habe „Bolle“ durch das „To-Go-Konzept“ nicht genügend Getränke verkauft – sie gelten in der Gastronomie aber als wichtige Gewinnbringer. Und ohnehin leide die ganze Branche aktuell unter dem stark rückläufigen Konsumverhalten.

Wie es an den Standorten weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.