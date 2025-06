In der Haut dieses Mannes möchte niemand stecken: Der 52-Jährige ist der Vater des 20-jährigen Hamburgers, der sich „White Tiger“ nennt und als Teil der Internetsekte „764“ furchtbarste Verbrechen begangen haben soll. Erstmals seit der Verhaftung des Sohnes hat der Vater ein Interview gegeben – exklusiv der MOPO. Wir treffen ihn in der Kanzlei seiner Hamburger Anwältin. Der Beschuldigte Shahriar J. ist ihr Mandant. Unsere erste, unsere wichtigste Frage: Glauben Sie, dass Ihr Sohn das alles getan hat, was ihm vorgeworfen wird? Oder glauben Sie, er ist unschuldig? Der Vater bricht sofort in Tränen aus, kann kaum reden – und erzählt dann die Geschichte seines Sohnes.