Hourvash Pourkian lebt seit Jahrzehnten in Hamburg, gilt als Kopf der Exil-Iraner in der Stadt und ist eine erbitterte Gegnerin des Mullah-Regimes in Teheran – daraus macht sie keinen Hehl. Seit am vergangenen Freitag Israel damit begonnen hat, iranische Militärstützpunkte und Atomanlagen aus der Luft anzugreifen, feiert sie. „Darauf habe ich so lange gewartet“, sagt sie im Gespräch mit der MOPO und ist bester Laune. Sie ist überzeugt: „Mit den Mullahs ist es jetzt bald vorbei.“ Aber es gibt auch vorsichtigere Stimmen.