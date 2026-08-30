Ein 43-Jähriger soll sich am frühen Samstagmorgen im Hamburger Hauptbahnhof vor Reisenden entblößt haben. Die Bundespolizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Aufregung am Hamburger Hauptbahnhof: Ein 43 Jahre alter Mann soll sich am frühen Samstagmorgen im Eingangsbereich des Bahnhofs entblößt haben.

Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 5.40 Uhr im Bereich des Südstegs am Eingang Fischerturm. Dort soll der Mann seine Hose heruntergelassen haben. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich mehrere Bahnreisende im Eingangsbereich auf.

Mann zieht am Hamburger Hauptbahnhof die Hose runter – Bundespolizei greift ein

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Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und alarmierte die Polizei. Eine Streife der Bundespolizei traf den 43-Jährigen kurz darauf noch mit entblößtem Geschlechtsteil an.

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Alkohol spielte nach Angaben der Beamten offenbar keine Rolle: Ein später auf der Wache durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,00 Promille. Zu den Vorwürfen wollte sich der portugiesische Staatsangehörige nicht äußern.

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Der Mann wurde zunächst zum Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof gebracht. Eine hinzugezogene Amtsärztin bestätigte nach Angaben der Bundespolizei seine Gewahrsamsfähigkeit. Sie kam zugleich zu dem Schluss, dass der 43-Jährige erhebliche Mengen an Betäubungsmitteln konsumiert habe.

Exhibitionist am Hamburger Hauptbahnhof: Polizei leitet Strafverfahren ein

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Daraufhin nahm die Bundespolizei den Mann in Schutzgewahrsam. Bis 12.28 Uhr blieb er auf der Wache. Nachdem er wieder als „wegefähig“ galt, wurde er nach einem Präventionsgespräch entlassen.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Hamburg. (mp)