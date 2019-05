Ex-Weltmeister superstylisch in Hamburg: Huch, was hat denn der Klitschko da an?

Einst war er der Mega-Champion im Boxring, nun ist Wladimir Klitschko bald der König am Supermarktregal. Mit eigener neuer Fitnessnahrung will die Box-Legende nun jedermann zum Siegertyp machen. In der Handelskammer präsentierte der 1,98-Hüne die neue Idee – und überraschte mit einem speziellen Outfit.

Auf den ersten Blick trug Klitschko einen grauen, zweiteiligen Business-Anzug. Doch das Material ist wie bei einem Jogginganzug, auch die Hose mit dem lässigen Schnürband passt eher in den Boxring als ins Büro. Sportliche Kleidung ist ja auch voll im Trend!

Topfit und superstylisch im Jogging-Jacket: Box-Ikone Wladimir Klitschko (43) beim „Food Innovation Camp“ in der Hamburger Handelskammer. Schimkus Foto:

Um Agilität, Koordination und Ausdauer ging es auch bei dem Termin. Klitschkos eigens entwickelte F.A.C.E-Methode (engl.: Focus, Agility, Coordination, Endurance) ist Leitfaden für eine Kooperation mit dem Supermarkt-Riesen Rewe Nord.

Wladimir Klitschko vertreibt Produkte bei Rewe

Jedes Klitschko-Produkt, das in den nächsten Monaten im Rewe-Regal zu finden sein wird, soll eine der Fähigkeiten unterstützen. Los geht’s ab Herbst mit grünem Tee für Fokus und weißem Tee für Ausdauer. Wie viel der Power-Tee dann kosten soll, ist noch nicht klar. Weitere Produkte sollen folgen.

Ernährung spielt für Klitschko bis heute eine große Rolle. Mit sichtlichem Effekt: Der Ex-Profisportler sieht topfit aus. Morgens isst er übrigens bis heute eine einfache Portion Haferbrei.