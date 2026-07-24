Experte Geerd Dahms hält das Vorhaben für nicht denkmalverträglich, schlägt ein Jüdisches Museum vor – Münchner Investor widerspricht scharf.

Investoren wollen aus dem ehemaligen US-Konsulat an der Alster das Luxushotel „The Jefferson“ machen. Ein Denkmalgutachter lehnt das entschieden ab. Florian Quandt

Aus dem ehemaligen US-Generalkonsulat am Hamburger Alsterufer soll ein Luxushotel werden. Nun geraten die Pläne für das Hotel „The Jefferson“ zunehmend unter Druck. Ein 77 Seiten starkes denkmalfachliches Gutachten stellt das Projekt infrage. Nun fordert auch die FDP-Fraktion in der Bezirksversammlung Eimsbüttel, die Hotelplanung zu stoppen und eine öffentliche kulturelle Nutzung zu ermöglichen.

Der Hamburger Denkmal-Sachverständige Dr. Geerd Dahms hält die geplante Hotelnutzung für nicht denkmalverträglich und für „geschichtsvergessen“. Sie sei außerdem nicht im öffentlichen Interesse. Das Gutachten entstand im Auftrag von Anwohnern und enthält neben der denkmalfachlichen Einschätzung auch kulturpolitische Wertungen.

Ehemaliges US-Generalkonsulat in Hamburg soll Luxushotel werden

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Für Gutachter Dahms liegt der besondere Denkmalwert vor allem in der wechselvollen Vergangenheit des Gebäudes. Der Komplex bestand ursprünglich aus zwei Villen, die Anfang der 1880er Jahre nach Plänen von Martin Haller und Leopold Lamprecht errichtet wurden. Dort lebten wohlhabende Hamburger Kaufmannsfamilien, darunter jüdische Eigentümer.

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Während der NS-Zeit wurden die Häuser miteinander verbunden und zum Sitz der Hamburger NSDAP-Gauleitung umgebaut. Nach dem Krieg beschlagnahmten britische Besatzungstruppen das frühere Gauhaus. Der britische Militärgeheimdienst bezog dort sein Hauptquartier und suchte von dort aus nach flüchtigen NS-Tätern.

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Denkmalgutachter Geerd Dahms aus Bergedorf: Er ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Er schlägt vor, aus dem alten Konsulatsgebäude ein Jüdisches Museum zu machen. Olaf Wunder

Später richtete die US-Regierung in dem Komplex ihr Generalkonsulat ein. Mehr als 70 Jahre lang war das „Weiße Haus an der Alster“ eine der sichtbarsten amerikanischen Institutionen in Hamburg.

Geschichte des Hauses tritt in den Hintergrund

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Nach Dahms’ Auffassung bilden diese historischen Schichten den eigentlichen Denkmalwert: großbürgerliche Wohnkultur, jüdische Stadtgeschichte, NS-Herrschaft, die alliierte Verfolgung von NS-Tätern und die deutsch-amerikanischen Beziehungen nach dem Krieg.

Der Gutachter kritisiert nicht nur die vorgesehenen Eingriffe in die Bausubstanz. Er befürchtet auch, dass die Geschichte des Hauses im Hotelbetrieb in den Hintergrund treten könnte. Der Ort werde dann vor allem als exklusives Hotel wahrgenommen und nicht mehr in erster Linie als Zeugnis seiner Vergangenheit. Deshalb reiche es nicht aus, Fassaden, Stuckdecken und einzelne historische Räume zu erhalten. Auch die geschichtliche Bedeutung des Gebäudes müsse bei seiner künftigen Nutzung erkennbar bleiben.

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Der Konsulatsanbau aus den 1950er Jahren soll abgerissen und durch einen mehrgeschossigen Neubau ersetzt werden. Vorgesehen sind zudem Gastronomieflächen, Terrassen sowie Anlagen für Anlieferung, Technik und Hotelbetrieb. Dahms befürchtet, dass dadurch weitere Spuren der Nutzungsgeschichte verloren gehen.

Gutachter schlägt vor, aus dem Konsulat ein Jüdisches Museum zu machen

Die Kritik hat inzwischen die Bezirkspolitik erreicht. Die FDP-Fraktion in der Bezirksversammlung Eimsbüttel hat für die Sitzung am 17. September 2026 einen Antrag eingebracht. Darin fordert sie, die Hotelplanung zu stoppen und stattdessen eine öffentliche kulturelle Nutzung des Komplexes am Alsterufer 27 und 28 zu ermöglichen. Ob der Antrag eine Mehrheit erhält, ist offen.

Investor Max Schlereth und Architekt Martin Murphy im Treppenhaus des ehemaligen US-Generalkonsulats. Florian Quandt

Als Alternative schlägt Dahms vor, das ehemalige Konsulat als Standort für ein Jüdisches Museum zu prüfen. Hamburg sucht aktuell ohnehin einen geeigneten Standort für ein solches Museum. Das Ex-Konsulats-Gebäude sei sowohl mit früheren jüdischen Eigentümern als auch mit der späteren Nutzung als NS-Gauhaus verbunden. Auch die Zeit des britischen Geheimdienstes und des US-Generalkonsulats könnte einbezogen werden. Das Haus wäre damit nicht nur Ausstellungsort, sondern selbst Exponat.

Ein weiterer Vorteil: Das Gelände ist bereits eingezäunt, verfügt über kontrollierbare Zugänge. Das könnte die Umsetzung eines Sicherheitskonzepts, wie sie für eine jüdische Einrichtung nötig ist, erleichtern.

Anwohner befürchten Zunahme des Verkehrs

Einer der Anwohner, die das Gutachten in Auftrag gegeben haben, ist der Kaufmann Jochen N. Gegenüber der MOPO stellt er die wirtschaftlichen Grundlagen des Hotelprojekts infrage. Jochen N. zufolge soll der Investor einen Kaufpreis gezahlt haben, der acht Millionen Euro über den Angeboten anderer Hamburger Interessenten gelegen habe. N. vermutet, der hohe Preis könne sich nur rechnen, wenn die Behörden weitreichende Umbauten zuließen. Politische Beschlüsse dürften nicht dazu dienen, „die Gewinnmaximierung eines ortsfremden Investors“ auf Kosten der Öffentlichkeit zu unterstützen. Die Nachbarschaft befürchtet außerdem zusätzlichen Verkehr, insbesondere an der neu gestalteten Fahrradstraße am Alsterufer.

Investor Max Schlereth weist die Schlussfolgerungen des Gutachters zurück. Der geschäftsführende Mehrheitsgesellschafter der Derag zur MOPO: „Die beschriebene historische Einordnung des Ensembles ist mir bekannt. Wie man davon jedoch logisch zum vorliegenden Fazit gelangt, wird wohl ewig das Geheimnis des Verfassers bleiben. Daher kann ich nur sagen: Ich habe es zur Kenntnis genommen.“

„The Jefferson“: 81 Zimmer und Suiten

Die Derag plant im „The Jefferson“ 81 Zimmer und Suiten, ein Restaurant, eine Bar und einen Wellnessbereich. Historische Säle sollen restauriert, Stuckdecken freigelegt und übermalte Wandgestaltungen untersucht werden. Hinter den Villen soll ein neuer Hoteltrakt entstehen. Restaurants und Café sollen auch Spaziergängern offenstehen. Schlereth hat angekündigt, die NS-Geschichte wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Im Keller soll ein Erinnerungsort entstehen.

Eingang des ehemaligen US-Konsulats: Eines Tages sollen hier die Hotelgäste das „The Jefferson“ betreten. Florian Quandt

Und was sagt die Hamburger Kulturbehörde? Die hält eine Hotelnutzung grundsätzlich für möglich. Aufgabe des Denkmalschutzamtes sei es, die historische Bausubstanz und das charakteristische Erscheinungsbild zu erhalten, teilte Behördensprecherin Anja Bornhöft mit. Sämtliche Baumaßnahmen müssten eng abgestimmt und genehmigt werden. Ziel sei es, „die geschichtliche Bedeutung des Baudenkmals zu bewahren und gleichzeitig eine nachhaltige Nutzung zu ermöglichen“.

Damit prallen zwei unterschiedliche Auffassungen von Denkmalschutz aufeinander: Für die Kulturbehörde ist ein Hotel denkbar, wenn Bausubstanz und Erscheinungsbild geschützt werden. Aus Dahms‘ Sicht muss auch die künftige Nutzung der besonderen Geschichte des Ortes gerecht werden.

Ob die FDP die Planungen noch stoppen kann? Unklar. Es geht längst um mehr als den Umbau des Komplexes. Es geht um die Frage, ob das ehemalige Konsulat zur Luxusadresse mit angegliedertem Erinnerungsort werden soll – oder zu einem öffentlichen Geschichtsort.