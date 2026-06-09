Im Kieler „Tatort“ waren sie bereits ein Liebespaar. Nun lassen Axel Milberg und Maren Eggert in einem neuen Film die Funken sprühen – gedreht wird in Hamburg.

Im Kieler „Tatort“ konnten sie bereits zeigen, wie gut sie als Liebespaar funktionieren, nun stehen Axel Milberg und Maren Eggert erneut gemeinsam als Paar vor der Kamera. In Hamburg wird noch bis zum 19. Juni der Film mit dem Arbeitstitel „Risotto brutale“ gedreht, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.

In dem Film spielt Milberg einen einflussreichen Gastrokritiker, der nach einer Virusinfektion seinen Geschmacks- und Geruchssinn verliert – und das zunächst nicht bemerkt. Entsprechend vernichtend wird seine nächste Gastrokritik. Und die trifft ausgerechnet ein neu eröffnetes Spitzenrestaurant.

Der Kritiker zerstört damit – quasi aus Versehen – die berufliche Existenz der talentierten Sterneköchin und Mitinhaberin. Als er sich wenig später in die Köchin verliebt, steht er vor einem Dilemma.

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Ex-„Tatort“-Kommissar Borowski spielt Restaurant-Kritiker

Das Drehbuch zu dem neuen Fernsehfilm hat Sascha Arango geschrieben, Regie führt Friederike Jehn. Wann der Film im Fernsehen zu sehen sein wird, war zunächst unklar.

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Axel Milberg hat mehr als 20 Jahre lang in 43 Folgen den Kieler „Tatort“-Kommissar Klaus Borowski verkörpert. Maren Eggert spielte sieben Jahre lang seine große Liebe und Kollegin Frieda Jung. In Borowskis letztem Fall – der Abschiedsfolge „Borowski und das Haupt der Medusa“ – tauchte sie noch einmal auf. (dpa/mp)