Wie viel Nähe zum kriminellen Milieu verträgt eine Führungsposition im Gefängnis? Um diese Frage dreht sich ein brisanter Vorgang in der JVA Fuhlsbüttel. Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht die Bedienstete Susanne B. (Name geändert). Sie arbeitet dort als Abteilungsleiterin – und soll jahrelang mit dem ehemaligen Hamburger „Mongols“-Chef Erkan Uzun liiert gewesen sein.

Uzun war Mitte der 2010er-Jahre Chef des Hamburger Ablegers der „Mongols“ und saß jahrelang wegen Drogen und unerlaubten Waffenbesitzes in Haft. Die „Mongols“ lieferten sich damals einen Bandenkrieg mit den „Hells Angels“. Im Oktober 2015 explodierte ein Sprengsatz unter Uzuns Lamborghini – er blieb unverletzt.

Und ausgerechnet mit diesem Mann soll eine Abteilungsleiterin der JVA Fuhlsbüttel jahrelang liiert gewesen sein? Handelt es sich dabei lediglich um eine unbewiesene Anschuldigung aus dem kriminellen Milieu – möglicherweise um einen Racheakt? Oder steckt mehr dahinter?

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Auf Anfrage bestätigte die Innenbehörde, dass das Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) Ermittlungen aufgenommen hat. Wegen des laufenden Verfahrens machte die Behörde keine näheren Angaben. Unterdessen weist die Justizbehörde Vorwürfe zu angeblichen Dienstpflichtverletzungen der Abteilungsleiterin als „unwahr“ zurück.

Zwei Ex-Häftlinge belasten die Abteilungsleiterin mit konkreten Aussagen

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Thomas L. (43) und Sven T. (40; beide Namen geändert) sind ehemalige Strafgefangene und waren in der Abteilung inhaftiert, die Susanne B. leitet. Thomas L. sagt, dass ihm Susanne B. von ihrer früheren Beziehung zu Erkan Uzun berichtet hat. Außerdem hätten ein JVA-Bediensteter namens W. und die Anstaltspsychologin ihm davon erzählt. Auch sagt Thomas L., er persönlich habe den Eindruck gewonnen, Gefangene aus Uzuns Umfeld seien bevorzugt behandelt worden und schneller in den offenen Vollzug gelangt.

Der zweite Mann, Sven T., der nach eigenen Angaben von 2016 bis 2024 in Fuhlsbüttel inhaftiert war, erzählt ebenfalls, dass B. ihm gesagt habe, mehrere Jahre die Geliebte Uzuns gewesen zu sein. Sie stehe im Milieu „praktisch mit jedem auf gutem Fuß“.

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Sven T. sagt, die Abteilungsleiterin sei Gefangenen aus der Rocker- und Drogenszene auffallend freundlich begegnet. Auch er selbst habe Vergünstigungen erhalten.

Gefangene aus Rocker- und Drogenszene sollen bevorzugt behandelt worden sein

Der Ex-Häftling schildert, Susanne B. habe ihm dazu verholfen, in nahezu unbegrenzter Zahl sogenannte Zusatzeinkäufe in der Anstalt zu tätigen. Eigentlich dürfen Strafgefangene solche Einkäufe nur dreimal im Jahr vornehmen. Aber wenn sein eigenes Kontingent ausgeschöpft gewesen sei, habe Susanne B. für ihn nachgesehen, welche Mitgefangenen ihre Einkaufsmöglichkeiten mangels Guthabens nicht nutzen konnten. „Dann habe ich Kontakt zu den fraglichen Gefangenen aufgenommen, dafür gesorgt, dass ihnen Geld aufs Konto überwiesen wurde, und anschließend haben diese Gefangenen dann – gegen eine Entschädigung – für mich eingekauft.“

Luftaufnahme der JVA Fuhlsbüttel. Marcus Brandt/dpa

Susanne B. soll bestimmten Gefangenen weitere Gefallen getan haben, sagt Sven T. So habe sie in einem Friseurladen im Stadtteil Mundsburg USB-Sticks abgeholt und Gefangenen in der JVA ausgehändigt. Auf den Datenträgern hätten sich Musik und pornografische Inhalte befunden.

Schließlich erhebt Sven T. auch noch diesen Vorwurf: Er behauptet, Susanne B. habe an ihn sensible persönliche Daten von Mitgefangenen weitergegeben. Beispiel: Als eines Tages ein neuer Gefangener auf die Station gekommen sei, habe dieser Fragen nach dem Grund seiner Inhaftierung auffällig ausweichend beantwortet. „Susanne B. hat mir dann gesteckt, dass es sich bei ihm um Sohail A. handelte, dessen Geschichte damals überall in den Zeitungen stand, weil er seinem eigenen Kind die Kehle durchgeschnitten hatte.“

Bedienstete soll sensible Informationen über Mitgefangene weitergegeben haben

Rückblickend sagt Sven T.: „Dass sie mir diese Information gegeben hat, hätte für Sohail A. lebensgefährliche Folgen haben können. Ab diesem Zeitpunkt war der Gefangene nach meiner Wahrnehmung auf der Station erheblichen Anfeindungen ausgesetzt.“

Die MOPO hat die Justizbehörde, die Innenbehörde und Susanne B. mit den beiden eidesstattlichen Versicherungen und sämtlichen darin erhobenen Vorwürfen konfrontiert. Die Justizbehörde teilte mit, sie habe eine Dienstaufsichtsbeschwerde geprüft. „Für Maßnahmen im Sinne der Dienstaufsicht bestand keine Veranlassung.“ Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Behörde gebe es keine Hinweise darauf, dass die Behauptungen zur Dienstausübung der Mitarbeiterin zuträfen.

Beziehungen im Knast - ist das überhaupt erlaubt?

Dürfen denn Justizvollzugsbedienstete intime Beziehungen mit Kriminellen haben? Grundsätzlich, so die Justizbehörde, würden Bewerber für den Hamburger Justizvollzug vor ihrer Einstellung sicherheitsüberprüft. Dabei werde unter anderem das Landeskriminalamt zu Strafverfahren, Ermittlungsverfahren und sonstigen sicherheitserheblichen Erkenntnissen befragt. Beschäftigte würden über das Distanzgebot, ihre Berufspflichten sowie den Umgang mit Geschenken und Belohnungen belehrt. Kontakte zu ehemaligen Gefangenen oder deren Angehörigen müssten mitgeteilt werden.

Und was sagt Susanne B. zu den Vorwürfen? War sie tatsächlich die Freundin von Erkan Uzun? Hat sie Gefangene aus dem Outlaw-Motorrad-Gang-Milieu bevorzugt behandelt? Sie erhielt mehrfach Gelegenheit, Stellung zu nehmen, ließ aber sämtliche Anfragen der MOPO unbeantwortet. Die MOPO versuchte zudem, Erkan Uzun für eine Stellungnahme zu erreichen – auch vergeblich.