Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 24. April 2026

Lausch-Zeit: Frühling – lässt sein blaues Band!?

Vorlesen und Zuhören als kleine Auszeit – Thema: Frühling.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg – 15:00–16:00 Uhr

Preis: kostenlos

FuhlsBasteln: Bücher und Buttons zum Welttag des Buches (6 bis 9 Jahre)

Kinder basteln kleine Bücher und gestalten Buttons (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Fuhlsbüttel, Ratsmühlendamm 23, 22335 Hamburg – 15:00–16:00 Uhr

Preis: kostenlos

FleetKids-Freitag: XXL-Spielspaß (ab 4 Jahren)

Verschiedene XXL-Spiele zum Ausprobieren für Kinder und Familien.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neuallermöhe, Fleetplatz 2–4, 21035 Hamburg – 15:00–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Planeten – Expedition durchs Sonnensystem

Planetariumsshow rund ums Sonnensystem.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg – 18:00 Uhr

Preis: 12,30 €; ermäßigt 7,70 €

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Zeit zum Innehalten

30 Minuten Besinnung zum Wochenausklang im Petri-Saal.

Ort & Uhrzeit: St. Petri und Pauli, Bergedorfer Schloßstraße 5, 21029 Hamburg – 18:30 Uhr

Preis: kostenlos (Spenden erbeten)

Nicole Metzger: 100 Jahre Hildegard Knef

Jazz-Hommage „So oder so ist das Leben“ mit Knef-Texten und Musik u. a. von Cole Porter und George Gershwin.

Ort & Uhrzeit: JazzHall, Milchstraße 12, 20148 Hamburg – 19:30 Uhr (Einlass 18:30 Uhr).

Preis: Vorverkauf 30 €; Abendkasse 35 €.

Wer hören will, muss fühlen: Erlebe klassische Musik mal anders

KonzertLab-Abend mit Fokus auf körperliches Erleben von Klang (Festival-Format).

Ort & Uhrzeit: TONALi SAAL, Hamburg – 19:30–22:00 Uhr

Preis: ab 10 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Madama Butterfly (Giacomo Puccini)

Puccinis Opernklassiker um Liebe, Verlust und Illusionen in einer großen Repertoirevorstellung.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstr. 28, 20354 Hamburg, 19:30 Uhr

Preis: 25,60–134,90 € (je nach Kategorie)

DJ Kollektors Party

House & Techno (120–130 BPM) mit frühem Start und Live-Percussion-Elementen.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg – 19:30 Uhr

Preis: kostenlos

Forum Flamenco – Gitarrenabend mit dem Trio Atemporal

Flamenco-Gitarrenabend im „Weinklang“ in der Alten Druckerei (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Alte Druckerei Ottensen, Bahrenfelder Str. 73d, 22765 Hamburg – 20:00 Uhr

Preis: kostenlos