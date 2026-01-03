Events, Großkonzerte, Messen, Dom & Co – der große Überblick fürs neue Jahr

Am besten schon mal vormerken: Straßenfeste, Dom, Messen, Großkonzerte, Sport-Highlights, Hafen-Events und internationale Kreuzfahrt-Termine – das Jahr 2026 hält für Hamburg wieder eine Vielzahl großer Veranstaltungen bereit. Damit Sie den Überblick behalten, hat die MOPO die wichtigsten Termine des Jahres zusammengestellt.

Januar

14. bis 15. Januar: „Hamburg Open“ ist eines der ersten Branchen-Highlights des Jahres in den Messehallen und richtet sich an Fachleute aus den Bereichen Medienproduktion, Streaming, Broadcast- und Filmtechnik. Auf der Messe präsentieren Aussteller neueste Technologien und Trends für die Medien- und Kreativbranche. Geöffnet ist am Mittwoch von 10 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr. Das Ticket für beide Tage kostet 45 Euro.

17. und 18. Januar: Hochzeitstage Hamburg. Ein Pflichttermin für alle, die gerade auf Wolke sieben schweben und ihre Liebe mit einem Ring besiegeln möchten. In den Messehallen präsentieren sich Hochzeitsplaner, Fotografen, Juweliere, Styling-Profis sowie Brautmodenausstatter. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 17 Uhr. Das Tagesticket kostet ab 15 Euro, ein Partnerticket für zwei Personen ab 28 Euro.

20. Januar: Die weltberühmten Wiener Philharmoniker kommen unter der Leitung von Daniel Harding in die Hansestadt. Das traditionsreiche Orchester, das seit Jahrzehnten zu den angesehensten Klangkörpern der Klassikwelt gehört, gastiert mit einem Programm voller Meisterwerke großer Komponisten. Von majestätischen Symphonien bis zu fein nuancierten Solopassagen – dieser Abend verspricht höchste musikalische Qualität in der Elbphilharmonie. Es sind noch Restkarten erhältlich.

Die Wiener Philharmoniker (hier unter Leitung von Star-Dirigent Yannick Nézet-Séguin) treten am 20. Januar in der Elphi auf. picture alliance/dpa/WIENER PHILHARMONIKER/APA | Dieter Nagl Die Wiener Philharmoniker (hier unter Leitung von Star-Dirigent Yannick Nézet-Séguin) treten am 20. Januar in der Elphi auf.

Februar

6. bis 9. Februar: Reisen & Caravaning Hamburg. Wenn es draußen kalt und grau ist, wächst bei vielen die Sehnsucht nach Sonne, Strand oder Abenteuern auf Rädern. Genau dafür ist diese Messe gemacht: In den Hamburger Messehallen gibt es viel Inspiration für die schönsten Wochen des Jahres – von klassischen Urlaubsreisen bis hin zu Caravaning-Trends. Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Tickets kosten vor Ort 13 Euro.

10. Februar: Deutschlands wohl erfolgreichster Rockpoet kommt wieder nach Hamburg: Herbert Grönemeyer gastiert in der Barclays Arena. Mit seinen Hits, seiner unverwechselbaren Stimme und intensivem Live-Gefühl füllt er Hallen in ganz Deutschland. Nur noch Restkarten erhältlich. Wer keine mehr ergattern kann: Im Juli 2027 ist Grönemeyer noch mal in Hamburg.

26. Februar bis 1. März: Ein besonderes Festival für Neujahrs-Musikfans – Arctic Voices bringt am Anfang des Jahres außergewöhnliche Klänge und Geschichten aus dem hohen Norden nach Hamburg. In der Elbphilharmonie erklingen ganz besondere Werke – mit kraftvollen Stimmen, mystischen Klängen und emotionaler Tiefe. Das Programm verbindet traditionelle Musik mit zeitgenössischen Perspektiven und spiegelt die faszinierende Vielfalt arktischer Kulturen wider. Tickets pro Konzert kosten 25 Euro.

27. Februar bis 1. März: Hamburger Tattoo-Tage. Diese Messe geht sprichwörtlich unter die Haut. Bereits zum dritten Mal treffen sich Fans von Tattoos und Körperschmuck in den Messehallen. Mehr als 100 Aussteller aus der Tattoo-Szene sind dabei. Geöffnet ist Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet ab 15 Euro für ein ermäßigtes Tagesticket.

März

14. bis 18. März: Internorga. In den Messehallen trifft sich die internationale Gastro- und Foodbranche. Hier werden den Fachbesuchern neue Trends, Produkte und Konzepte vorgestellt, die später erst in Restaurants und Läden ankommen. Tageskarten kosten ab 39 Euro – für alle fünf Tage ist das Kombi-Ticket für 89 Euro zu haben.

20. März: Auf dem Heiligengeistfeld drehen sich zum ersten Mal in diesem Jahr wieder Karussells und das Riesenrad – der Frühjahrsdom lockt mit Fahrgeschäften, Buden und jeder Menge Gewinne. Der Dom ist bis zum 19. April geöffnet.

Beim Dom ist in diesem Jahr wieder jede Menge Spaß garantiert. Hamburger DOM Beim Dom ist in diesem Jahr wieder jede Menge Spaß garantiert.

29. März: Der zweite von vier verkaufsoffenen Sonntagen steht unter dem Motto „Inklusion und Integration“.

April

26. April: Kleines rundes Jubiläum beim Haspa Hamburg Marathon. Bereits zum 40. Mal verwandelt sich die Stadt in eine große Laufstrecke. Profi- und Hobbyathleten gehen über die klassische Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern an den Start, begleitet von Tausenden Zuschauern entlang der Route. Wer es etwas kürzer mag, kann alternativ beim Halbmarathon antreten – oder in Staffeln mit unterschiedlicher Länge. Start und Ziel befinden sich auf der Karolinenstraße auf St. Pauli.

Mai

5. und 6. Mai: Wenn das OMR-Festival steigt, ist Hamburg im Ausnahmezustand. Tausende Digital-Profis strömen in die Stadt, Hotels sind bis auf das letzte Zimmer ausgebucht. Auf dem Messegelände treffen sich die Stars der Marketing- und Tech-Szene zu Talks, Panels und Networking. Das OMR ist mehr als eine Messe – es ist eines der größten Business-Events Europas und ein echter Wirtschaftsmotor für die Stadt.

8. bis 10. Mai: Hafengeburtstag. Hamburgs größtes Hafenfest lockt wieder an die Elbe. Rund um Landungsbrücken, HafenCity und Elbe wird drei Tage lang gefeiert – mit Schiffen, Bühnen, Buden und maritimer Stimmung. Zum 837. Hafengeburtstag rechnet die Stadt erneut mit riesigem Andrang: Im Mai 2025 kamen rund 1,2 Millionen Besucher an die Waterkant.

13. bis 17. Mai: Das Deutsche Spring- und Dressurderby kehrt nach Hamburg zurück. Internationale Springreiter messen sich in Klein Flottbek auf dem anspruchsvollen Derby-Parcours, begleitet von einem vielfältigen Rahmenprogramm für Zuschauer.

16. bis 23. Mai: Tennis am Rothenbaum. Bei den „Bitpanda Hamburg Open“ schlägt die internationale Tennis-Elite der Herren auf. Eine Woche lang steht der traditionsreiche Rothenbaum ganz im Zeichen von Weltklasse-Tennis.

30. und 31. Mai: Eines der beliebtesten Straßenfeste der Stadt, das jedes Jahr rund 150.000 Besucher anzieht, ist das Eppendorfer Landstraßenfest. Geboten werden Live-Musik, Kinderaktionen, Kunsthandwerk und kulinarische Stände. Highlights sind der Anwohnerflohmarkt und das traditionelle Kellner-Rennen.

Juni

2. bis 7. Juni: Kurzfilmfestival Hamburg. Mittelpunkt des Festivals ist die Post am Kaltenkircher Platz in Altona-Nord. Kurzfilme werden außerdem im Zeise Kino, im B-Movie, im Lichtmeß, im Filmraum, im Metropolis und im 3001 gezeigt.

Linkin Park 2025 bei ihrem Konzert in Hamburg Christian Charisius/dpa Linkin Park 2025 bei ihrem Konzert in Hamburg

3. Juni: Eine der angesagtesten Bands live in Hamburg: Linkin Park stehen im Volksparkstadion auf der Bühne. Mit ihren weltbekannten Hits und einer energiegeladenen Show begeistern sie Millionen Fans. Ein Konzerthighlight im Sommer und ein Termin für alle, die satten Gitarrensound, mitreißende Beats und echte Stadion-Atmosphäre lieben. Ausverkauft.

5. Juni bis 22. September: Hamburg wird zur Bühne für Fotokunst. Die Phototriennale bringt internationale Positionen der zeitgenössischen Fotografie in Museen, Galerien und den öffentlichen Raum der Stadt. Mit Ausstellungen, Talks und Sonderformaten zeigt das Festival, wie Fotografie unsere Gegenwart reflektiert – politisch, künstlerisch und gesellschaftlich. Und das gleich für fast vier Monate!

7. Juni: Ironman Hamburg. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad, danach ein kompletter Marathon. Rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt stellen sich der extremen Herausforderung. Geschwommen wird in Binnen- und Außenalster, anschließend führt die Radstrecke quer durch Hamburg und das Umland. Zum Abschluss laufen die Athletinnen und Athleten vier Runden entlang des westlichen Alsterufers und durch die Innenstadt. Eine besondere Motivation: Es geht für die Frauen und Männer um die Europameisterschaft.

12. Juni bis 21. Juni: Altonale. Das große Stadtteilfestival bietet Kunst, Kultur, Musik, Flohmarkt und viele weitere Programmpunkte.

12. bis 14. Juni: Das Musik- und Nachbarschaftsfestival 48h Wilhelmsburg verwandelt den Stadtteil ein ganzes Wochenende lang in eine große Bühne. An zahlreichen Orten gibt es Konzerte unterschiedlichster Stilrichtungen. Im vergangenen Jahr fanden 168 Auftritte an 56 Spielorten statt – der Eintritt ist frei.

26. bis 28. Juni: Auf dem Großmarkt Hamburg wird es bei den Harley Days laut und motorstark. Biker präsentieren ihre Maschinen und feiern gemeinsam. Auf dem Gelände an der Banksstraße in Hammerbrook sorgen Bühnen und Gastronomie für Festivalstimmung. Geöffnet ist am Freitag von 12 bis 24 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Tagesticket kostet 12 Euro.

Juli

3. und 4. Juli: Hamburgs wohl bunteste Parade rollt wieder – und verwandelt St. Pauli in eine riesige Schlagermove-Partymeile. Bunte Kostüme, laute Musik und feiernde Menschen. Dieses Jahr mit einer Neuerung: Anstatt der Warm-up-Party gibt es am Freitag eine große Open-Air-Bühne auf dem Heiligengeistfeld.

3. und 4. Juli: Deutschlands Schlager-Queen live! Helene Fischer ist gleich an zwei Tagen im Volksparkstadion. Mit Hits, Show und jeder Menge Power-Performance zieht sie Fans aus der ganzen Republik an. Der 4. Juli ist ausverkauft, für den 3. Juli gibt es noch Tickets ab 72 Euro.

10. und 11. Juli: Jazz, Soul und elektronische Klänge an der Elbe – das Elbjazz Festival bringt internationale Musiker in die Stadt. Den Blick auf Wasser und Skyline gibt es dazu.

24. und 26. Juli: Straßenkunst, Akrobatik, Comedy und Musik – an drei Tagen gehört der Spielbudenplatz wieder den Straßenkünstlern. Beim Internationalen Spielbudenfestival wird der Reeperbahn-Kiez zur Bühne für Künstler aus aller Welt.

24. Juli bis 30. August: Beim Sommerdom locken zum zweiten Mal in diesem Jahr Fahrgeschäfte, Buden und Attraktionen auf das Heiligen­geistfeld. Ob Nervenkitzel im Kettenkarussell oder Zuckerwatte mit Blick über Hamburg – das Volksfest bietet Spaß für Groß und Klein. Erstmals ist es fünf Wochen lang.

Katharina Fegenbank (Grüne, Zweite Bürgermeisterin) war 2025 auf dem Christopher Street Day (CSD) der Pride Week mit dabei – auch dieses Jahr findet das Event wieder statt. picture alliance / ABBfoto Katharina Fegenbank (Grüne, Zweite Bürgermeisterin) war 2025 auf dem Christopher Street Day (CSD) der Pride Week mit dabei – auch dieses Jahr findet das Event wieder statt.

25. Juli bis 2. August: Eine Woche ganz im Zeichen von Toleranz und Vielfalt: HamburgPride feiert mit CSD-Straßenfest, bunten Paraden und kulturellen Aktionen. Höhepunkt ist die große Demo am 1. August für Akzeptanz und Gleichberechtigung mitten in der Stadt.

August

7. und 8. August: Das Amplifire Festival bringt frischen Wind in Hamburgs Kulturszene! Bei dem Premieren-Event treffen sich Nachwuchs-Acts, DJs, Bands und kreative Künstler, um neue Sounds, spannende Performances und urbane Energie zu präsentieren – von Indie über Elektro bis hin zu experimentellen Klängen.

8. August: Das Elbriot Festival bringt 2026 wieder harte Gitarren, fette Hooks und Festivalstimmung auf das Gelände am Hamburger Großmarkt! Internationale und nationale Bands aus den Bereichen Rock, Metal und Alternative spielen an einem Tag live. Bestätigt wurden bislang unter anderem Powerwolf, Savatage, Danko Jones & Orden Ogan.

8. und 9. August: Auf dem Spielbudenplatz gibt es 2026 eine XXL-Version des veganen Straßenfestes. Erstmals können sich Interessierte an zwei Tagen über veganes Leben informieren. Es wird Kochshows geben, Vorträge und natürlich jede Menge zum Probieren.

14. und 15. August: Zwei Tage Musik und Kunst in Wilhelmsburg – beim MS Dockville Festival stehen internationale Bands, DJs und Kreativ-Acts im Fokus. Rund 60.000 Besucherinnen und Besucher feiern auf dem Gelände am Schlengendeich mit Livemusik, Kunstinstallationen und kulinarischen Angeboten – ein Highlight für alle Festivalfans im Sommer.

16. August: Hamburg wird zur Radsportmetropole: Bei den ADAC Cyclassics starten Profi- und Hobbyfahrer auf zwei Strecken durch Stadt und Umland.

22. August: Im November 2025 sorgte sie für eine proppenvolle Barclays Arena, nun tritt Nina Chuba auf der Bahrenfelder Trabrennbahn auf. Karten 80 Euro.

27. August: Punk-Legenden live unter freiem Himmel! Die Toten Hosen rocken die Trabrennbahn – leider war auch dieses Konzert schnell ausverkauft.

Die Toten Hosen kommen 2026 nach Hamburg. picture alliance/KEYSTONE | ANTHONY ANEX Die Toten Hosen kommen 2026 nach Hamburg.

29. August: Im September gaben sie lauter kostenlose Mini-Konzerte auf dem Kiez – nun treten Kraftklub auf der ausverkauften Trabrennbahn auf.

30. August: Laufen mit Blick auf die Elbe – beim Blankeneser Heldenlauf sind Läuferinnen und Läufer jeden Alters willkommen. Die Strecke durchs Treppenviertel und an der Elbe entlang bietet sportliche Herausforderungen und eine ganz besondere Atmosphäre.

September

1. bis 4. September: Die SMM Hamburg ist die internationale Leitmesse der maritimen Industrie – und findet nur alle zwei Jahre statt. In den Messehallen treffen sich Reedereien, Zulieferer und Experten aus aller Welt, um Innovationen, Trends und Zukunftsthemen der See- und Offshore-Wirtschaft zu präsentieren.

5. September: Ein Abend, an dem Hamburgs Bühnenwelt pulsiert. Bei der Theaternacht öffnen Theater, Spielstätten und Kulturhäuser ihre Türen bis tief in die Nacht. Mit Kurzshows, Mitmachaktionen und Überraschungen ist es ein Fest für alle, die das kulturelle Leben der Stadt lieben.

11. bis 13. September: Einmal im Jahr öffnen historische Bauwerke ihre Pforten. Beim Tag des offenen Denkmals bieten Führungen, Ausstellungen und Denkmalführungen ungewohnte Einblicke in Hamburgs Architektur- und Stadtgeschichte.

12. September: Ein ökumenisches Fest im Norden ist die Nacht der Kirchen – unter anderem mit Musik, Gebeten und Führungen. In den vergangenen Jahren beteiligten sich rund 70 Hamburger Gemeinden und boten ein vielfältiges spirituelles und kulturelles Abendprogramm.

16. bis 19. September: Vier Tage Musik, Kultur und Clubleben – beim Reeperbahn Festival verwandelt sich St. Pauli in Europas Club-Hotspot. Internationale und nationale Künstler spielen in zahlreichen Locations, außerdem gibt es Talks, Filme und Networking-Programme. Ein absolutes Muss für Musik-Enthusiasten.

19. September bis 11. Oktober: Hamburgs literarischer Höhepunkt des Jahres ist das Harbour Front Literaturfestival. Hier treffen internationale Autorinnen und Autoren auf ein lesebegeistertes Publikum. Mit Lesungen, Gesprächen und Diskussionsrunden dreht sich hier alles um aktuelle Bücher, Debatten und die Sprache als Ausdruck unserer Zeit. Ein Festival für alle, die Literatur lieben und Inspiration suchen.

24. September bis 3. Oktober: Zehn Tage lang stehen beim Internationalen Filmfest Hamburg neue internationale Filme, Premieren und Kino-Highlights im Fokus. Das Festival zeigt Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme aus aller Welt – ein Magnet für Filmfans und Branchenprofis.

Anke Engelke und Ulrich Tukur beim Filmfest in Hamburg 2025 picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci Anke Engelke und Ulrich Tukur beim Filmfest in Hamburg 2025

27. September: „Kinder, Jugend & Familie“ lautet das Motto des dritten von vier verkaufsoffenen Sonntagen in Hamburg.

Oktober

6. und 7. Oktober: Weltklasse-Klang in der Elphi! Das London Symphony Orchestra gastiert zum Herbstauftakt in der Elbphilharmonie. Unter Leitung internationaler Spitzen-Dirigenten werden Klassiker der Musikgeschichte präsentiert – ein Muss für alle Fans großer Orchester-Momente und filigraner Klangästhetik.

November

6. November bis 6. Dezember: Wenn es draußen kalt wird, ist der Winterdom wieder da. Vom 6. November bis 6. Dezember verwandelt sich das Heiligengeistfeld in ein großes Winter-Volksfest. Fahrgeschäfte, Buden, Leckereien und festliche Stimmung ziehen Besucher aller Altersgruppen an. Klassisch, gemütlich oder nostalgisch – der Winterdom gehört einfach zur Vorweihnachtszeit in Hamburg.

8. November: Der vierte und letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres steht unter dem Motto „Kultur“.

Dezember

6. Dezember: Die deutsche Popband Pur rockt die Barclays Arena mit ihren größten Hits und stimmungsvollen Klassikern. Karten ab 70 Euro.

22. Dezember: In der Elphi spielt der Schmusebarde Philipp Poisel sein Adventskonzert. Für das Konzert an diesem besonderen Ort gibt es noch Restkarten.