Event-Location in historischem Gebäude ist insolvent

Prunkvolle Salons mit klassischem Tischgedeck und Stuck an Wänden und Giebeln – das sind die Mozartsäle in Rothenbaum. Nahe der Universität Hamburg finden hinter der charakteristischen Fassade private Feiern, Abi-Bälle, Konzerte und andere Events statt. Die Location beherbergt auch ein Restaurant mit Außengastronomie sowie einen Party- und Cateringservice. Ob in den Mozartsälen auch in Zukunft Events stattfinden, ist derzeit ungewiss.

Die im Logenhaus ansässige Mozartsäle GmbH unter Geschäftsführer Sven-Thorsten Walther hat Insolvenz angemeldet, berichtete das „Abendblatt“. Insolvenzverwalter Matthias Wolgast sagte gegenüber der Zeitung, es sei unklar, ob geplante Veranstaltungen stattfinden können. Der aktuelle Betrieb ist eingestellt.

Das Logenhaus zog immer wieder prominente Gäste an: Prinzessin Märtha Louise von Norwegen stellte dort 2018 ihr neues Buch vor. Für November war eine Ausstellung von Hamburgs Kunsthandwerkern geplant. Zudem finden dort regelmäßig Abibälle statt.

Das Gebäude an der Moorweidenstraße 36 hat eine lange Geschichte: Zwischen 1907 und 1909 wurde es für den Orden der Freimaurer errichtet. Die Fassade zeigt Elemente der Freimaurer-Lehre wie Abzeichen von Johannes dem Täufer und dem heiligen Andreas. Besichtigt werden kann die Location jährlich am Tag des Denkmals.

Im Juni rückte die Feuerwehr gleich zweimal zu Bränden in dem Gebäude aus. Einsatzkräfte fanden unter den Mozartsälen im Keller Brandbeschleuniger. Während des ersten Brandes hatten noch Gäste in den Veranstaltungsräumen gefeiert. (mp)