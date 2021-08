Eurovision Song Contest 2021: Dieser Hamburger singt im Mai für Deutschland

2020 fiel der Eurovision Song Contest (ESC) wegen der Corona-Pandemie aus. In diesem Jahr soll er aber wieder stattfinden: am 22. Mai in Rotterdam, vermutlich ohne Publikum vor Ort. Für Deutschland tritt ein Hamburger im Finale an.

Der 26-jährige Hamburger Jendrik Sigwart habe in einem mehrstufigen Auswahlverfahren zwei unabhängige Jurys überzeugt, wie der NDR am Samstag mitteilte. Mit welchem Titel Jendrik in Rotterdam ins Rennen geht, will der Sender am 25. Februar bekanntgeben.

ESC 2021: Hamburger Jendrik Sigwart tritt für Deutschland an

Jendrik ist Musical-Darsteller „und schreibt mit großer Leidenschaft seit Jahren eigene Songs“, wie der NDR mitteilte. Der ESC sei schon lange sein Traum gewesen. Im Sommer habe er seine coronabedingt auftrittsfreie Zeit genutzt, um einen Song und ein dazugehöriges Musikvideo zu produzieren. Sein Lieblingsinstrument ist die Ukulele.

ESC 2021: Finale in Rotterdam wahrscheinlich ohne Publikum

Eine „Eurovisions-Jury“ mit 100 Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis krönte den Singer-Songwriter zum deutschen Teilnehmer. Das Finale des Eurovision Song Contests findet voraussichtlich ohne Publikum statt. Die Organisatoren wollen aber versuchen, so viele Künstler wie möglich live auftreten zu lassen.

Duncan Laurence aus den Niederlanden, Gewinner des Eurovision Song Contest (ESC) 2019. picture alliance/dpa/Lehtikuva Foto:

Die Niederländer dürfen den Eurovision Song Contest ausrichten, weil der niederländische Sänger Duncan Laurence den Wettbewerb im Jahr 2019 in Tel Aviv gewonnen hatte. 2020 war der ESC wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. (dpa/aba)