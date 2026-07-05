Nur drei deutsche Coffeeshops schafften es im aktuellen Ranking unter die Top 100 Europas. Zwei davon kommen aus der Hansestadt. Sie rösten selbst.

Hier schmeckt der Kaffee am besten: Bei der Messe „World of Coffee“ in Brüssel wurden jetzt „Europe’s 100 Best Coffeeshops“ verkündet. Für das Ranking wurden mehr als 5300 Läden aus ganz Europa bewertet. Unter den Siegern: das „Elbgold“ in der Altstadt und das „Playground Coffee“ auf St. Pauli. Die MOPO hat mit den Inhabern gesprochen.

Riesige Freude in der Altstadt: Das „Elbgold“ in der Schauenburgerstraße 50 landet auf Platz 35 des Europa-Rankings – und ist damit der beste Coffeeshops Deutschlands. „Das Sortiment reicht von schokoladigen Filterkaffees aus Mittelamerika bis hin zu fruchtigen Highlights aus Äthiopien und Ruanda“, heißt es in der Bewertung. „Das minimalistische Design lenkt den Fokus auf das Wesentliche: herausragende Kaffees, die Produzenten dahinter und leidenschaftliche Baristas, die ihr Wissen gerne teilen.“

Europas beste Coffeeshops: Jubel in zwei Cafés aus Hamburg

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Fachjuroren und die Stimmen von 220.000 Kaffee-Fans haben bei dem Ranking über die Sieger entschieden. Dabei wurden Kaffee-Qualität, Barista-Handwerk, Gastfreundschaft, Nachhaltigkeit und Innovation bewertet.

Das „Elbgold“ in der Altstadt ist im Ranking die Nummer eins in ganz Deutschland. Elbgold

„Elbgold“-Gründerin Annika Taschinski ist stolz auf ihr Team: „Besonders schön ist für uns, dass bei der Auszeichnung genau die Dinge im Mittelpunkt stehen, die uns jeden Tag antreiben: richtig guter Kaffee, echtes Handwerk und der Austausch mit unseren Gästen“, sagt sie zur MOPO. Fünf Stores gibt es insgesamt in Hamburg. „Jeder unserer Kaffees ist direkt gehandelt, wird von Hand geröstet und mit viel Sorgfalt zubereitet.“

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Auf Platz 46 landet „Playground Coffee“ in der Detlev-Bremer-Straße 21 (St. Pauli). Das Café sei laut Jury „ein Ort, an dem Kaffeeliebhaber neue Geschmacksrichtungen entdecken, dazulernen und einfach genießen können“. Es werden „handverlesene Bohnen von Farmen aus aller Welt geröstet – nachhaltig und fair“.

Veljko Tatalovic (41) ist der Inhaber des „Playground Coffee“. Playground Coffee

Die MOPO erreicht Inhaber Veljko Tatalovic am Telefon. „Wir sind stolz auf unser Produkt. Uns macht vor allem unser Wunsch aus, ein guter Gastgeber zu sein, und dass sich hier jeder wohlfühlen soll. Wir sind offen für alle.“

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