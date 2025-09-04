Drachen, Löwen, bunte Wölfe: In Hamburg sind wieder die XXL-Plüschtiere los

Hamburg ist wieder Treffpunkt für Tierwesen aller Art: Noch bis zum 6. September läuft im Congress Center Hamburg (CCH) die 29. Eurofurence. Europas größtes Treffen der „Furries“ genannten Plüschtierfans steht dieses Mal unter dem Motto „Space Expedition – Outer Space Adventures“.

Tausende Fans aus aller Welt reisen an, viele von ihnen in aufwendigen Kostümen, den sogenannten Fursuits. Sie schlüpfen in die Rollen selbst erdachter Tierfiguren, tanzen, feiern – und tauschen sich in Panels und Workshops über ihre bunte Subkultur aus.

„Furries“: Tiere mit menschlichen Eigenschaften

Für die Besucher gibt es Paraden, Shows und viel Gelegenheit, Hamburgs Innenstadt mit den fantasievollen Fellwesen zu erleben. Das schrille, fröhliche Spektakel zieht nicht nur Fans an – sondern sorgt immer wieder für neugierige Blicke bei Passanten.

Das könnte Sie auch interessieren: Lasertag-Anbieter auf dem Kiez plötzlich dicht – Kunden empört



„Furries“ sind Mitglieder des Furry-Fandoms, einer Subkultur, die sich für anthropomorphe Tiere – also Tiere mit menschlichen Eigenschaften – interessiert. Die Mitglieder erschaffen eigene tierische Alter Egos, genannt Fursonas.