Eugen Block: „Ich weine oft um meine Enkel“

In dem aufsehenerregenden Sorgerechtsstreit der Block-House-Erbin Christina Block meldete sich nun ihr Vater Eugen Block mit einem öffentlichen Brief zu Wort. Er schreibe den Brief als Großvater, so Block – und wird dabei sehr emotional.

Seit Jahren kämpft die Hamburger Unternehmerin Christina Block mit allen rechtlichen Mitteln um das Sorgerecht für ihre beiden jüngsten Kinder. Immer wieder sorgte dieser Rechtsstreit für Schlagzeilen, insbesondere mit der Entführung der beiden Kinder aus Dänemark in der Nacht zum 1. Januar 2024.

Die 52-Jährige muss sich dafür schon bald vor dem Landgericht Hamburg verantworten, die Staatsanwaltschaft hält Block für die Drahtzieherin. Nun wandte sich ihr Vater Eugen Block, Gründer der Steakhaus-Kette „Block House“, mit einem emotionalen Brief an die Öffentlichkeit.

Eugen Block: Trage eine Leere mit mir

Den Brief schreibe er als Großvater, so der 84-Jährige. „Und als Mensch, dem mit das Liebste genommen wurde: seine Enkelkinder.“ Diese habe er seit August 2021 nicht mehr gesehen.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Gesetzlich gegen privat: Der große Kampf um die Arzttermine

Der große Kampf um die Arzttermine Hauptbahnhof-Attacke: Warum das System bei Messer-Angreiferin Lydia S. versagte

Warum das System bei Messer-Angreiferin Lydia S. versagte Schnecken-Ämter: Wütende Mütter demonstrieren gegen Endlos-Wartezeiten beim Elterngeld

Wütende Mütter demonstrieren gegen Endlos-Wartezeiten beim Elterngeld Radler-Boom: Wie die Risiken an den Hauptachsen zunehmen

Wie die Risiken an den Hauptachsen zunehmen Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Der große HSV-Hype – neuer Rekord bei Trikotverkäufen und alle wollen dieses eine Shirt

Der große HSV-Hype – neuer Rekord bei Trikotverkäufen und alle wollen dieses eine Shirt 20 Seiten Plan7: Hamburg feiert die Speicherstadt, britische Durchstarter in der Fabrik und Geschichten vom Jenischpark

Seine Frau habe bis zu ihrem Tod im vorletzten Jahr darum gekämpft, ihre Enkelkinder wiedersehen zu dürfen. „Sie hat diesen Verlust nie verwunden, ist darüber gestorben. Und auch ich trage diese Leere bis heute mit mir“, so Block.

Familiäre Konflikte seien oft komplex. „Aber eines darf nie passieren: Dass Kinder von einem Elternteil vollständig entfremdet und der Familie entzogen werden – ohne Rücksicht auf die emotionalen Folgen für die Kinder, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben“, schreibt der 84-Jährige weiter. „Ich schreibe, weil ich oft um meine Enkel weine – und weil ich darauf hoffe, dass sie bald erfahren, wie sehr sie vermisst werden.“

Entführung: Prozess gegen Christina Block

Der Rechtsstreit zwischen Christina Block und ihrem in Dänemark lebenden Ex-Mann Stephan Hensel um das Sorgerecht für die beiden jüngsten der vier gemeinsamen Kinder reicht Jahre zurück. Ende August 2021 waren die Kinder von einem Besuch bei ihrem Vater nicht zurückgekehrt. Ein Gericht im dänischen Sonderburg hatte dem Vater das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Eine Verfassungsbeschwerde von Christina Block vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wurde abgewiesen.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Details zum Prozess: Was Christina Block jetzt droht

Der 52-Jährigen steht zudem ein Strafprozess bevor. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte Ende April Anklage gegen Christina Block und sechs weitere Beschuldigte wegen der Entführung der beiden jüngsten Kinder in der Nacht zum 1. Januar 2024 erhoben. Der Strafverteidiger von Christina Block, Otmar Kury, warf der Staatsanwaltschaft Voreingenommenheit vor. Der Anwalt nannte stattdessen die ein halbes Jahr vor der Entführung gestorbene Großmutter der Kinder als Auftraggeberin. Der Prozess soll wahrscheinlich ab Juli vor dem Hamburger Landgericht beginnen.