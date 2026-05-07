Essen gehen: Bei diesen Gerichten bekomme ich am meisten für mein Geld

Jeder geht gerne essen, doch die Qual der Wahl beginnt dann, wenn man die Speisekarte aufschlägt. Neben dem Lieblingsessen stellt sich für Gäste oft die Frage: Bei welchem Gericht bekomme ich am meisten für mein Geld, wo stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? Der Hamburger Gastro-Experte Kemal Üres beantwortet die Fragen in seiner MOPO-Kolumne:

Den ehrlichsten Gegenwert bekomme ich bei dem, wo echtes Handwerk drinsteckt. Schmorgerichte, Suppen, Eintöpfe. Denn da wird viel Zeit für die Zubereitung benötigt. Ein Gulasch für 22 Euro ist fair, da stecken vier Stunden Arbeit drin. Bei einem Burger für 24 Euro nicht, da zahlst du den Hype.

Essengehen: Bei welchem Gericht bekommt man aktuell den ehrlichsten Gegenwert?

Auch der Wert der Zutaten ist wichtig. Ein Schnitzel mit Salat und Bratkartoffeln für 21 Euro ist fair, denn da kosten die Produkte. Nudeln mit Tomatensoße für 15 Euro ist dazu im Gegensatz teuer.

Kemal Üres ist auch als Hamburgs „Gastroflüsterer“ bekannt. hfr Kemal Üres ist auch als Hamburgs „Gastroflüsterer“ bekannt.

Vor allem die Mittagskarte ist der heimliche Gewinner. Oft dasselbe Produkt wie abends, ein bisschen weniger auf dem Teller, aber du zahlst nur den halben Preis. Der Wirt subventioniert bewusst, um Stammgäste zu gewinnen.

In Schmorgerichten steckt echtes Handwerk. IMAGO / Zoonar In Schmorgerichten steckt echtes Handwerk.

Meine Faustregel: Je mehr Handarbeit und Zeit im Gericht, desto ehrlicher der Preis. Aber vor allem sollte man essen, was einem schmeckt!

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Zur Person:

Kemal Üres ist Gastronom, Unternehmer und Creator, dem Millionen auf Social Media folgen. In seiner „Gastro Business School“ berät er Kollegen – und ist auch als „Gastroflüsterer“ bekannt.