Rund 90 Restaurants im Norden Europas: Die schwedische Gastro-Kette „Pincho Nation“ ist auf Erfolgskurs – und wächst weiter. Neben Skandinavien will sie jetzt auch Deutschland erobern. Nach Kiel und Bremen soll nun Hamburg ein Lokal bekommen. Die Eröffnung ist noch für dieses Jahr geplant. Die Gäste fühlen sich hier beim Essen wie in einem Zirkus – auch andere Besonderheiten gehören zum Konzept.





