mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Das Ambiente soll an einen Zirkus erinnern.

Das Ambiente soll an einen Zirkus erinnern. Foto: Pincho Nation/Julio Chang

  • Neustadt

paidEssen in Zirkus-Ambiente: Schwedische Gastro-Kette kommt nach Hamburg

kommentar icon
arrow down

Rund 90 Restaurants im Norden Europas: Die schwedische Gastro-Kette „Pincho Nation“ ist auf Erfolgskurs – und wächst weiter. Neben Skandinavien will sie jetzt auch Deutschland erobern. Nach Kiel und Bremen soll nun Hamburg ein Lokal bekommen. Die Eröffnung ist noch für dieses Jahr geplant. Die Gäste fühlen sich hier beim Essen wie in einem Zirkus – auch andere Besonderheiten gehören zum Konzept.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test