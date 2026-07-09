Fußball gucken und dabei entspannt Essen bestellen: Ein Lieferdienst offenbart jetzt die Vorlieben der Hamburger.

WM gucken: An den Spieltagen der deutschen Nationalmannschaft stiegen die Bestellungen bei Lieferdiensten deutlich an. IMAGO/Zoonar.com/Aleksandr Kichigin

Während der Deutschland-Spiele bestellten die Fußball-Fans in Hamburg am liebsten Burger. Kein anderes Gericht wurde in der Hansestadt häufiger geordert. Die Pizza landet auf Platz 2, gefolgt von Kebab, so die Infos des Lieferdienstes „Uber Eats“.

An den Spieltagen der deutschen Nationalmannschaft seien die Bestellungen auch in Hamburg deutlich angestiegen – es habe überdurchschnittlich viele späte Bestellungen nach 22 Uhr gegeben.

WM-Gucken: Burger lagen in Hamburg bei Lieferdiensten vorn

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„Die größte Einzelbestellung ging am 14. Juni bei ,Saray Köz’ in St. Georg ein und hatte einen Wert von 298,73 Euro“, heißt es. Hier gibt es anatolische Spezialitäten vom Holzkohlegrill.

Großes „Frustessen“ hat „Uber Eats“ am 29. Juni verzeichnet – an dem Tag flog Deutschland aus der WM. Da sei der Bestellanstieg besonders groß gewesen. „Hamburg verzeichnete ein Plus von 42,4 Prozent und lag damit hinter Bremen (+ 60,6 %) auf Platz 2, noch vor Nürnberg (+ 40,5 %).“

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Und während es in Hamburg mit Burgern, Pizza und Kebab eher deftig zuging, hatte Köln den höchsten Anteil an gesunden Bestellungen mit Salaten, vegetarischen und veganen Gerichten. Ganz vorne lagen bei den Fast-Food-Bestellungen Dresden, Leipzig und Rostock.