Das Wetter im Norden zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner sonnigen Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Mittwoch freundlich und trocken in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 19 bis 21 Grad auf den Inseln und bis zu 24 Grad in Hamburg. Am Abend dürfte die Sonnenfinsternis vielerorts gut zu sehen sein.

In der Nacht zu Donnerstag ziehen vorübergehend Schleierwolken auf, ansonsten bleibt es klar und trocken – beste Voraussetzungen, um die Sternschnuppen zu beobachten. Die Temperaturen sinken auf 18 Grad auf Helgoland und um die 10 Grad im Binnenland.

In Hamburg ist mit bis zu 34 Grad zu rechnen

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Am Donnerstag wird überwiegend die Sonne scheinen, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad an der Ostsee, in Hamburg und im Kreis Herzogtum Lauenburg werden bis zu 30 Grad erreicht. In der Nacht bleibt es klar und trocken, die Temperaturen sinken auf etwa 20 Grad auf Helgoland und 14 Grad im Binnenland.

Auch der Freitag soll heiteres und trockenes Wetter mit sich bringen. Auf Helgoland dürften die Temperaturen auf 25 Grad klettern, im Binnenland auf 29 bis 33 Grad und in Hamburg ist mit bis zu 34 Grad zu rechnen.

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Am Samstag ist dann der Höhepunkt der Hitzewelle überschritten. Nach einem oft sonnigen Tagesbeginn ziehen von der Nordsee her dichtere Wolken und einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte um 22 Grad auf den Inseln sowie an den Küsten, sonst zwischen 24 Grad in Flensburg und bis 30 Grad in Lauenburg. Schwacher, an den Küsten mäßiger Nordwestwind.

In der Nacht zum Sonntag dichtere Wolken und schauerartige Regenfälle. Tiefstwerte um 17 Grad auf den Inseln und an den Küsten und 14 Grad im Binnenland. Schwacher, an den Küsten auch mäßiger Nordwest- bis Nordwind. (dpa/mp)