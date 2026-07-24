Jetzt ist klar: Das Wutzrock am Eichbaumsee in Bergedorf kann stattfinden. Zwischenzeitlich stand das Festival auf der Kippe.

Das Wutzrock-Festival bietet drei Tage lang kostenlose Live-Musik und sucht weiterhin helfende Hände. (Archivbild) IMAGO / Torsten Helmke

Das traditionsreiche Festival in Bergedorf, das Wutzrock, drohte auszufallen. Den Veranstaltern fehlten dringend helfende Hände. Doch nun scheint das Problem gelöst zu sein und das Festival kann wie geplant vom 7. bis zum 9. August stattfinden.

„Wutzrock wird weiter leben“, sagt Wutzrock-Sprecherin Sabine Vielhaben dem Abendblatt. Auch, wenn die Schichten derzeit noch nicht vollständig belegt seien, könne sie es verantworten, das Festival stattfinden zu lassen. Die Veranstalter hatten sich eine Frist bis Donnerstag gesetzt, um die Mindestzahl von 400 freiwilligen Helfern zu erreichen. Und das hat funktioniert. Dennoch fehlen in einigen Bereichen noch Helfer.

Da das Festival für Besucher umsonst ist, arbeiten die Helfer ehrenamtlich. Seit 1979 findet das Wutzrock-Festival findet bereits statt. Dieses Jahr stehen auf dem Line-up unter anderem die All-Girl-Rock-Band 24/7 Diva Heaven, die Punkbands Jack Pott und Pogendroblem und der Rapper Motuz. Auch Kinderfeste und Infostände für politische Bildung werden angeboten.

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Die Veranstalterin hofft weiterhin auf helfende Kräfte und freut sich über jeden und jede, die mitwirken, um das Festival zu retten. (js)